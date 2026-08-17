La Federazione Italiana Taekwondo ha ufficialmente presentato la squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’evento di taekwondo si svolgerà il ventidue e ventitré agosto presso il Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra. La delegazione azzurra sarà composta da otto atleti, equamente divisi tra quattro uomini e quattro donne, pronti a competere in tutte le categorie olimpiche. L'obiettivo primario è confrontarsi con i migliori talenti del bacino mediterraneo e, soprattutto, "onorare la maglia azzurra".

La squadra azzurra e le aspettative

La squadra azzurra di Taekwondo sarà guidata da Dennis Baretta, atleta di spicco nella categoria -68 kg e reduce dalla medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2026 di Monaco di Baviera. La prima giornata di gare, sabato ventidue agosto, vedrà impegnati Lucrezia Maloberti (-49 kg), Anna Cuorvo (-57 kg) e Gaetano Cirivello (-58 kg). Il giorno seguente, domenica ventitré agosto, scenderanno sul tatami Angelo Mangione (-80 kg), Mattia Molin (+80 kg), Anna Gertrud Gruber (-67 kg) e Ana Ciuchitu (+67 kg).

Le parole del presidente Cito

Il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, ha espresso grande fiducia nella squadra. "La nostra Nazionale schiera atleti giovani, in piena crescita, che gareggeranno per dare il massimo e onorare la maglia azzurra," ha dichiarato Cito.

Pur non potendo prevedere i risultati, ha sottolineato: "conosco la voglia, il cuore e l’impegno che metteranno". Cito ha anche evidenziato l'alto livello della competizione: "Sappiamo che il livello sarà altissimo: l’area del Mediterraneo, nel taekwondo, esprime alcune delle nazioni più forti al mondo, a livello mondiale e olimpico. Sarà una grande occasione di confronto tra Paesi leader".

I Giochi del Mediterraneo: Storia e Contesto

I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano un appuntamento sportivo di grande rilevanza internazionale. L'edizione del 2026 si terrà a Taranto, con un programma che si estenderà dal ventuno agosto al tre settembre. Questa ventesima edizione è una manifestazione multidisciplinare che trae ispirazione dai principi dei Giochi Olimpici, coinvolgendo le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. L'Italia vanta una tradizione significativa nell'ospitare questo evento, avendo già organizzato con successo le edizioni di Napoli nel 1963, Bari nel 1997 e Pescara nel 2009.