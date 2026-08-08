La nuova franchigia di basket femminile di Cleveland ha svelato il suo nome ufficiale: le Cleveland Sirens. Questa nuova identità di marca è profondamente legata al Lago Erie e all'immaginario acquatico mitologico, celebrando l'orgoglio civico e il lungolago della città. L'annuncio conclude un meticoloso processo di selezione durato tredici mesi, che ha coinvolto attivamente migliaia di tifosi attraverso sondaggi, focus group e ampie conversazioni comunitarie, mentre Cleveland si prepara ad accogliere la sedicesima squadra della WNBA.

Durante la presentazione ufficiale tenutasi alla Rocket Arena, la presidente della squadra, Allison Howard, ha enfatizzato come il nome "Sirens" sia stato concepito per avere una propria autonomia, distaccandosi da riferimenti diretti ai Cavaliers, la celebre squadra NBA locale.

Howard ha descritto le Cleveland Sirens come una squadra "affilata, senza paura, implacabile e rappresentativa di questa grande regione, del nostro Grande Lago e del futuro della città". Il logo della franchigia raffigura una sirena che emerge maestosa dal Lago Erie, con cinque onde stilizzate nei capelli che simboleggiano sia le cinque giocatrici in campo sia i cinque Grandi Laghi. La scelta della palette cromatica blu è un omaggio sia alle acque del Lago Erie sia alla memoria delle ex Cleveland Rockers.

Coinvolgimento della Comunità e Identità di Tifo

Grant Gilbert, vicepresidente dei Cavs e figlio del proprietario Dan Gilbert, ha sottolineato il potenziale del nome "Sirens" per forgiare tradizioni di tifo distintive e un'identità di marca forte.

Gilbert ha immaginato "un mare di magliette blu" riempire gli spalti della Rocket Arena e un "urlo delle Sirene" risuonare durante i tiri liberi degli avversari, creando un'atmosfera unica. La squadra ha già dimostrato un notevole impegno sul territorio, organizzando oltre quaranta eventi comunitari in tutta la regione e raccogliendo ben novemila prenotazioni iniziali per gli abbonamenti stagionali. I tifosi avranno l'opportunità di scoprire da vicino il nuovo logo e il merchandising ufficiale durante il Cleveland Sirens Fan Fest, un evento gratuito che si terrà a Edgewater Park.

Le Sirens nella Classifica dei Nomi WNBA

Il nome Cleveland Sirens ha ricevuto un'accoglienza estremamente positiva anche a livello nazionale, posizionandosi al quarto posto in una recente classifica che ha analizzato i nomi delle sedici squadre della WNBA.

Questa valutazione, che considera la coerenza tra il nome, la città di appartenenza e l'identità del team, ha elogiato le Sirens per la loro originalità, il potente richiamo mitologico e la centralità della figura femminile nel branding. Il nome è stato particolarmente apprezzato per la sua unicità e per il forte legame diretto con il territorio, in particolare con il Lago Erie, evocando un senso di forza e appartenenza che lo rende uno dei più riusciti della lega.

L'analisi ha evidenziato come nomi storici della lega, quali le Los Angeles Sparks e le Connecticut Sun, siano stati valutati meno favorevolmente a causa di una percezione di minore connessione con la cultura locale. Al contrario, le Cleveland Sirens si distinguono per la loro capacità di rappresentare efficacemente sia la città sia l'identità della squadra, affermandosi come un esempio di successo nella scelta del naming sportivo professionale.