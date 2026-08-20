L'Atalanta e l'Hapoel Tel-Aviv hanno pareggiato 0-0 nell'andata dei playoff di Conference League, in una partita disputata a Bergamo giovedì 20 agosto. La formazione di Sarri è apparsa meno brillante e più indietro nella preparazione rispetto agli avversari israeliani, che hanno mostrato maggiore freschezza e dinamismo. Nonostante la prestazione non ottimale, la "Dea" ha sfiorato il vantaggio in modo clamoroso nel recupero, mantenendo comunque aperte le speranze per il passaggio del turno.

Le occasioni decisive nel finale di gara

Il momento più intenso del match si è concentrato nei minuti di recupero, quando l'Atalanta ha avuto una doppia clamorosa occasione per sbloccare il risultato.

Un cross preciso dalla sinistra ha trovato la testa di Krstović, che ha deviato il pallone a colpo quasi sicuro verso la porta. Tuttavia, il portiere dell'Hapoel, Tzur, si è esibito in una parata miracolosa, negando il gol.

Sulla respinta, la palla è finita sui piedi di Raspadori, che ha calciato nuovamente verso la porta avversaria. Ancora una volta, però, la prontezza di Tzur è stata determinante, con l'estremo difensore israeliano che ha respinto anche questa seconda conclusione ravvicinata, sigillando il pareggio a reti inviolate.

Il cammino dell'Hapoel e la gara di ritorno

L'Hapoel Tel-Aviv ha raggiunto i playoff di Conference League dopo aver eliminato il GKS Katowice nel terzo turno preliminare.

La squadra israeliana ha vinto 2-0 in campo neutro all'andata, per poi perdere 2-1 in Polonia al ritorno, qualificandosi con un risultato complessivo di 3-2. L'andata contro l'Atalanta si è giocata giovedì 20 agosto a Bergamo, mentre il match di ritorno, decisivo per l'accesso alla fase a gironi, è in programma giovedì 27 agosto. La partita si disputerà in Ungheria, al DVTK Stadium di Miskolc, scelto dall'Hapoel come campo neutro per le proprie sfide europee.