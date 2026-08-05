La posizione contrattuale di George Pickens, wide receiver dei Dallas Cowboys, si fa sempre più complessa. Il recente accordo quadriennale da 140 milioni di dollari, con 108 milioni garantiti, siglato da Zay Flowers con i Baltimore Ravens, ha infatti ridefinito i parametri di mercato per i ricevitori di alto livello. Questo scenario esercita una notevole pressione sulla dirigenza dei Cowboys, chiamata a prendere decisioni cruciali che influenzeranno il futuro sia della squadra che dello stesso Pickens.

Pickens ha partecipato al minicamp obbligatorio dei Cowboys, dopo aver precedentemente saltato le sessioni volontarie su indicazione del suo agente.

Il giocatore ha chiarito di non voler attuare un holdout per un contratto a lungo termine, dichiarando apertamente: “Quello che conta per me è vincere. Come ho detto fin dall’inizio, voglio portare un Super Bowl a un gruppo di ragazzi che non ha mai provato quella sensazione. Questo è davvero l’aspetto più importante per me”.

La Strategia dei Cowboys e le Dichiarazioni di Pickens

La franchigia di Dallas ha applicato la franchise tag su Pickens, indicando di non avere piani per negoziare un’estensione pluriennale in questa offseason. Il ricevitore, dopo aver firmato il tender, ha scelto di presentarsi al minicamp obbligatorio per evitare le sanzioni economiche previste. L’allenatore Brian Schottenheimer ha specificato che Pickens parteciperà a esercitazioni individuali e walkthrough, ma sarà tenuto fuori dalle attività di squadra per precauzione.

Ciononostante, si prevede che sarà pienamente disponibile per il training camp di luglio a Oxnard, in California.

Schottenheimer ha evidenziato di non essere affatto sorpreso dalla presenza di Pickens al minicamp, sottolineando il suo impegno verso la squadra. La situazione contrattuale rimane tuttavia delicata: ogni nuovo accordo significativo tra i wide receiver, come quello di Flowers, funge da benchmark per le future richieste economiche di Pickens. Questo rende ancora più urgente per i Cowboys la necessità di definire una scelta strategica che sappia conciliare le ambizioni di vittoria immediata con una gestione finanziaria sostenibile.

Il Contesto Contrattuale dei Ricevitori nella NFL

Il caso di Pickens si inserisce in un contesto più ampio di rivalutazione dei contratti per i ricevitori nella NFL.

Gli accordi sempre più onerosi, come quello siglato da Flowers, stanno ridefinendo sia le aspettative dei giocatori che le strategie delle franchigie. Per i Cowboys, la sfida imminente sarà trovare un equilibrio delicato tra la volontà di competere ai massimi livelli e l’esigenza di gestire il salary cap in maniera responsabile, al fine di evitare squilibri che possano compromettere la competitività a lungo termine.

Il futuro di Pickens e dei Dallas Cowboys dipenderà in larga misura dalle scelte della dirigenza e dall’evoluzione del mercato dei wide receiver. La situazione rimane aperta e sarà monitorata con grande attenzione sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi.