Il cornerback dei Pittsburgh Steelers, Joey Porter Jr., è al centro di intense speculazioni di mercato. All’indomani dell’eliminazione dai playoff contro gli Houston Texans, il giocatore ha chiaramente espresso la sua volontà di ottenere un nuovo e più remunerativo contratto. Porter Jr. ha rivelato di aver discusso con il padre delle sue prestazioni e delle aspettative economiche, citando le parole del genitore: “Ha detto che ho fatto un po’ di soldi la scorsa notte, ma a parte questo, ha aggiunto: ‘È così che si conclude. Hai sentito come ti sentivi riguardo ai Pro Bowl, agli All-Pro, e devi davvero metterlo in mostra in TV’”.

Dopo tre stagioni nella NFL, Porter Jr. ritiene di aver conquistato il rispetto che merita a livello nazionale, ma il rinnovo contrattuale tarda ad arrivare.

La situazione contrattuale di Porter Jr. ha attirato l'attenzione, e il coach dei Cowboys, Mike McCarthy, ha commentato con pragmatismo. “Ho imparato nei miei primi anni da capo allenatore che bisogna separare gli affari dal football”, ha dichiarato McCarthy. “Siamo in una fase di stallo, e bisogna rispettarlo. L'organizzazione ha le sue convinzioni”. Porter Jr. è nell'ultimo anno del suo contratto da rookie; se Pittsburgh non soddisferà le sue richieste, il giocatore potrebbe diventare un obiettivo di mercato.

Ipotesi di scambio tra Cowboys e Steelers

I Dallas Cowboys, che detengono due scelte al primo giro nel prossimo draft, potrebbero formulare un'offerta significativa agli Steelers. Il proprietario Jerry Jones ha già intrattenuto in passato trattative con il general manager degli Steelers, Omar Khan. Uno scambio per Porter Jr. dovrebbe partire da almeno una scelta al primo giro, considerando il notevole valore del giocatore e la fase della carriera di alcuni veterani chiave degli Steelers. La profondità della difesa di Pittsburgh, ulteriormente rafforzata da talenti come Asante Samuel Jr., Jamel Dean e il promettente rookie Daylen Everette, potrebbe rendere più gestibile una potenziale cessione, sebbene la sua assenza si farebbe comunque sentire.

Scenario contrattuale e l'interesse di altre franchigie

Non solo i Cowboys: diverse altre squadre della NFL, come i Green Bay Packers, hanno manifestato un concreto interesse per Porter Jr., che è nell'ultimo anno di contratto e cerca un'estensione. Il mercato dei cornerback è attualmente in grande fermento, con recenti rinnovi milionari che potrebbero significativamente influenzare le sue richieste salariali. Nonostante ciò, le informazioni provenienti dall'ambiente degli Steelers indicano che la società non sta al momento prendendo in considerazione una cessione di Porter Jr., né avrebbe ricevuto offerte formali da altre squadre. Tuttavia, la dinamica delle trattative contrattuali è fluida e la situazione potrebbe evolvere rapidamente.

La posizione degli Steelers resta quindi di attesa, mentre i Cowboys valutano se affondare il colpo per assicurarsi uno dei giovani cornerback più promettenti della lega.