La tensione crescente all’interno della Fifa ha raggiunto un nuovo picco dopo il ritiro del controverso progetto di privatizzazione del Mondiale. Alcuni membri dell’Esecutivo hanno richiesto una riunione urgente per discutere la leadership e la governance dell’organizzazione.

Il progetto, noto come Fifa Forward Enterprises, prevedeva la creazione di una società controllata aperta ai capitali privati, per i diritti commerciali della Coppa del Mondo. Il piano era stato sospeso dopo le forti opposizioni della Uefa, dell’Asia e delle federazioni di Nord e Centro America, con una minaccia di boicottaggio.

La Norvegia aveva inoltre presentato una denuncia formale al comitato etico della Fifa. Il ritiro del progetto è stato interpretato come una mossa per arginare l’onda di opposizione in vista della rielezione del presidente Infantino.

La leadership di Infantino sotto esame

La posizione di Infantino, prima solida, è ora messa in discussione. Nonostante il sostegno di molte federazioni africane e asiatiche, la vicinanza all’amministrazione Trump, il caso Balogun e i legami con investitori statunitensi come Kushner jr. hanno alimentato dubbi sulla sua leadership. Il progetto prevedeva per Infantino uno stipendio annuo di trenta milioni di dollari più bonus, qualora fosse diventato amministratore delegato della nuova società.

Richieste di indagine e scenari elettorali

Una mozione, già firmata da metà dei membri dell’Esecutivo, è pronta per richiedere un’indagine indipendente sul caso Balogun e per anticipare la riunione di novembre. L’obiettivo è convocare un consiglio di urgenza quanto prima per affrontare le questioni di governance. Il termine per le candidature alla presidenza scade il diciotto novembre, mentre il voto è previsto per marzo. Sebbene Infantino possa contare su circa duecento lettere di sostegno su duecentoundici federazioni, la coesione tra gli oppositori cresce, con Uefa e altre confederazioni alla guida.

Tra i possibili candidati alternativi, oltre al qatariota Al Khelaifi (che però non è disponibile), emergono i nomi del canadese Montagliani e del bahreinita Al‑Khalifa. La partita per la successione si preannuncia complessa.