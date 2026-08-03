L'UEFA ha dichiarato di aver perso fiducia nella leadership di Gianni Infantino e sta valutando possibili azioni legali nei confronti della FIFA. Questa drastica decisione scaturisce dal controverso progetto di cedere una quota significativa dei ricavi dei Mondiali a investitori privati, una proposta che ha generato forti reazioni e un'ampia opposizione tra le federazioni europee.

Il Contesto della Proposta FIFA

La proposta avanzata da Infantino prevedeva la creazione di una nuova entità commerciale, la FIFA Forward Enterprise (FFE), incaricata di gestire i principali introiti derivanti dai Mondiali.

L'intento era di cedere una quota di questa società a investitori esterni, con l'obiettivo di raccogliere circa 4,2 miliardi di dollari. Tra i potenziali investitori era stato menzionato anche Thrive Capital, fondata da Josh Kushner.

Reazioni e Conseguenze del Piano

La reazione dell'UEFA è stata immediata e ferma. La confederazione europea ha definito l'iniziativa inaccettabile, ribadendo la propria perdita di fiducia nella guida della FIFA. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno concordato di boicottare tutti gli eventi organizzati dalla FIFA finché il piano di privatizzazione fosse rimasto attivo. Anche la CONCACAF e l'AFC si sono schierate apertamente contro l'iniziativa, mentre la CONMEBOL ha espresso un sostegno più tiepido, evidenziando una spaccatura internazionale.

Di fronte a tale opposizione, il progetto è stato infine abbandonato da Infantino. Tuttavia, le tensioni all'interno del calcio mondiale rimangono estremamente alte, e la credibilità della FIFA è stata seriamente messa in discussione. L'UEFA ha formalmente informato la FIFA di stare considerando “azioni legali, arbitrali e/o reclami regolatori” in relazione al piano FFE e a tutte le questioni ad esso collegate, sottolineando la gravità della crisi.