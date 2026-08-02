La dirigenza dei Chicago Cubs si trova di fronte a scelte decisive in vista della chiusura del mercato, con diversi giocatori che potrebbero aver già disputato la loro ultima partita al Wrigley Field. Il club sta valutando la possibilità di cedere o tagliare atleti come Moises Ballesteros, Colin Rea, Pedro Ramírez e Aaron Civale per fare spazio a nuovi innesti, soprattutto nel reparto lanciatori. L’obiettivo primario è chiaro: aggiungere lanciatori di impatto per sostenere una squadra che punta con determinazione ai playoff.

La necessità di rafforzare il monte di lancio è emersa con urgenza dopo una serie di infortuni che hanno decimato la rotazione dei Cubs.

Attualmente, ben dodici lanciatori sono in lista infortunati, tra cui nomi di spicco come Cade Horton, Justin Steele, Edward Cabrera e Ben Brown. Questa situazione critica ha costretto la squadra a utilizzare dodici partenti diversi in stagione, generando risultati altalenanti e una pressione crescente sul bullpen. Il presidente delle operazioni sportive, Jed Hoyer, è chiamato a trovare soluzioni rapide e incisive, anche a costo di sacrificare alcuni elementi dell’attuale roster.

Strategie dirigenziali e mosse imminenti

La società sarebbe pronta a cedere alcuni dei suoi giovani prospetti o giocatori di rotazione per acquisire lanciatori di livello come Tarik Skubal, Adrian Morejon o Reid Detmers.

Un’operazione di questo tipo comporterebbe inevitabilmente l’uscita di scena di alcuni protagonisti attuali, nell’ottica di costruire una squadra più equilibrata e competitiva. Il manager Craig Counsell ha dichiarato: "Abbiamo appena attraversato un periodo di perdita di lanciatori. Dobbiamo superare questa fase, è la priorità assoluta", sottolineando la centralità del reparto pitching nei piani futuri.

La storia recente della franchigia mostra una dirigenza pronta a decisioni drastiche. Nel 2021, Hoyer aveva già operato una profonda rivoluzione cedendo colonne storiche come Anthony Rizzo, Kris Bryant e Javier Báez. Anche quest’anno, la pressione per non fallire l’accesso ai playoff è alta, con la squadra attualmente seconda nella NL Central e in piena corsa per una wild card.

Prospettive future e calendario cruciale

Il calendario dei Cubs prevede una serie chiave contro i St. Louis Cardinals a fine luglio, un confronto che potrebbe influenzare le scelte di mercato di entrambe le squadre. La dirigenza di Chicago è consapevole che la profondità del pitching sarà determinante per affrontare la seconda parte della stagione e i playoff. Con una rosa costruita attorno a battitori di primo piano e contratti importanti, la squadra dovrà trovare il giusto equilibrio tra presente e futuro, sfruttando anche il surplus di giovani battitori nelle leghe minori per ottenere rinforzi immediati.

La situazione resta fluida e ogni risultato, infortuni compresi, potrà cambiare le strategie fino all’ultimo momento utile.

L’intenzione dei Cubs è chiara: integrare il talento offensivo già presente con lanciatori di qualità, per competere ai massimi livelli e non sprecare un’occasione importante in una stagione che si preannuncia incerta e combattuta fino all’ultimo.