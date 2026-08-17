Le Dallas Wings stanno vivendo un periodo complesso nella stagione WNBA, con risultati negativi che mettono a rischio la loro corsa ai playoff. Nelle ultime dieci partite, la squadra texana ha ottenuto solo tre vittorie e sette sconfitte. Nonostante il trend, le Wings conservano un vantaggio di cinque partite sulle Portland Fire, nona in classifica, mantenendo l'ottavo posto, ultimo utile per la post-season. Le difficoltà recenti, però, destano notevole preoccupazione.

Le cause della crisi: assenze chiave e difesa interna

Due fattori principali stanno penalizzando le Dallas Wings.

L'assenza di Azzi Fudd si rivela cruciale: con lei in campo, il net rating della squadra è di +6,1, mentre senza la sua presenza crolla a –4,1. Questa mancanza di profondità nel ruolo di ala è evidente, costringendo la squadra a un eccessivo affidamento su Alysha Clark, 39 anni, che fatica a sostenere i minuti supplementari richiesti.

Un altro problema significativo è la difesa interna. Nonostante l'impegno di Alanna Smith, il suo tempo in campo non si traduce nella produzione attesa. La chimica tra Smith e Jessica Shepard appare carente: nei 269 minuti trascorsi insieme, il loro net rating è di –11,3 e il defensive rating della squadra si attesta a 114,8. Questi numeri contrastano nettamente con il +2,4 di net rating che le stesse giocatrici avevano ottenuto insieme a Minnesota nel 2025.

Indiana Fever in ascesa, le Wings cercano una reazione

Mentre le Dallas Wings faticano, le Indiana Fever stanno vivendo un momento di grande forma, con quattro vittorie consecutive e otto successi nelle ultime dieci gare, che le hanno portate al quarto posto in classifica. L'attacco delle Fever, guidato da Caitlin Clark e Kelsey Mitchell, e rafforzato dalla presenza sotto canestro di Aliyah Boston, si dimostra molto efficiente, con un offensive rating di 115,1 nei minuti condivisi dalle tre. Il defensive rating di 111,4, però, indica margini di miglioramento in difesa.

Per le Dallas Wings, la priorità immediata sarà ritrovare equilibrio e solidità, in particolare nella difesa, e auspicare il rientro di Azzi Fudd per affrontare al meglio la fase cruciale della stagione. Solo così la squadra texana potrà difendere la sua posizione nei playoff e tentare di invertire la rotta in questo momento chiave del campionato WNBA.