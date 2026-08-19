A Fasano, in provincia di Brindisi, è stato inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina. La struttura ospiterà le gare di pallamano maschile e femminile dei XX Giochi del Mediterraneo, trasformando un'area degradata in un moderno impianto da oltre 2.200 posti. Dal 21 agosto, Fasano sarà protagonista dell'evento, che coinvolgerà circa 4.000 atleti da 26 Paesi in 33 discipline. Il palazzetto, ecosostenibile e attrezzato per competizioni internazionali, è completato da nuova viabilità, ampi parcheggi e spazi per la mobilità sostenibile.

Infrastrutture e investimenti

Le opere di collegamento e il parcheggio a servizio del Palazzetto dello Sport sono state inaugurate il 26 gennaio 2026. L'area, di oltre 26.000 mq, comprende una bretella funzionale, 301 posti auto standard, 27 per disabili, 7 stalli autobus, 12 postazioni per veicoli elettrici e 5 per disabili. L’investimento, con risorse dei Giochi del Mediterraneo, supera 1,4 milioni di euro.

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha espresso grande emozione per la "realizzazione di un sogno collettivo", evidenziando come le opere, realizzate con fondi comunali, garantiscano viabilità e parcheggi essenziali senza estirpare ulivi monumentali.

Fasano: polo della pallamano

Per Fasano, i Giochi del Mediterraneo riconoscono la sua lunga tradizione nella pallamano, grazie alla Junior Fasano, società plurititolata e riferimento nazionale.

Il Palazzetto dello Sport di Vigna Marina si afferma come punto di riferimento strategico per il territorio, sportivo e infrastrutturale.

Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e presidente del Comitato organizzatore, ha lodato la costante interlocuzione con il sindaco di Fasano, sottolineando la determinazione e professionalità dimostrate, indispensabili per eventi di tale portata.