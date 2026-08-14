A Parigi, Carlos D’Ambrosio ha chiuso al quinto posto la finale dei 200 metri stile libero agli Europei di nuoto. L'atleta azzurro ha fermato il cronometro sull’1’45"19, posizionandosi a soli tre decimi dal podio. La medaglia d’oro è andata al romeno David Popovici, l’argento al lituano Tomas Navikonis e il bronzo al britannico James Guy.

La performance in gara

Il giovane talento azzurro ha dimostrato la sua competitività internazionale, restando a breve distanza dai migliori. Il tempo di 1’45"19 lo colloca tra i protagonisti, pur non bastando per il podio, a conferma della sua costante evoluzione.

Crescita e prospettive

La finale dei 200 stile libero maschili ha visto il dominio di David Popovici, campione mondiale e tra i favoriti. D’Ambrosio, classe 2007, continua a crescere e a confermarsi tra i migliori giovani nuotatori italiani, con margini di miglioramento evidenti e promettenti.

La partecipazione di D’Ambrosio agli Europei di Parigi rientra in una stagione di grande crescita. Agli Assoluti italiani aveva ottenuto il titolo nazionale nei 200 stile libero con 1’45"77, qualificandosi per gli Europei. “Ho commesso un piccolo errore al passaggio dei cento: ho bevuto acqua. Un errore che ci può stare ma che non mi ha permesso di andare più forte. Ho perso per qualche istante alcuni riferimenti; poi mi sono ripreso ed è andata bene. L’importante era vincere e assicurarmi il pass per gli Europei.”