Demetrio Crisantes, ventunenne attualmente in forza ai Triple-A, è indicato come uno dei prospetti che ogni squadra di MLB dovrebbe promuovere entro l'espansione dei roster di settembre. La sua situazione con gli Arizona Diamondbacks è particolare: le sue posizioni naturali, seconda e terza base, sono già occupate da Ketel Marte e Nolan Arenado. Nonostante ciò, la sua crescita offensiva e le convincenti prestazioni in Double-A hanno attirato l'attenzione.

Sebbene in Triple-A non abbia ancora mostrato grande potenza, le sue abilità nel contatto con la palla sono considerate tra le migliori tra i prospetti delle leghe minori superiori.

Ideale per fornire una spinta offensiva a una squadra in lotta per la Wild Card. Inoltre, Crisantes è eleggibile per la Rule-5 Draft in questa offseason, obbligando i Diamondbacks ad aggiungerlo al roster dei 40 uomini, un incentivo a testarlo già a fine stagione.

La strategia dei Diamondbacks e le prospettive future

La promozione di Crisantes rappresenterebbe una mossa strategica per Arizona, per valutarne l'impatto in vista della prossima stagione. Pur avendo giocato solo sporadicamente in prima base nelle Minors, la sua versatilità potrebbe rivelarsi preziosa per trovare spazio nel lineup. Il suo rendimento in Double-A, dove ha dominato, lo ha reso pronto per il salto tra i professionisti.

La tendenza delle promozioni di prospetti in MLB

Negli ultimi anni, le squadre di MLB hanno spesso promosso giovani talenti nelle fasi finali della stagione, sia per dare una spinta alla corsa playoff sia per valutare i prospetti in vista del futuro. Crisantes si inserisce in questa tendenza, con le chiamate di settembre cruciali per la crescita dei giovani e la pianificazione delle rose. La necessità di inserire i prospetti nel roster dei 40 uomini prima della Rule-5 Draft è stimolo per le franchigie a testare i giovani in Major League, anticipando scelte obbligate nell'offseason.