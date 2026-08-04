Nel pomeriggio del quattro agosto, nella suggestiva cornice della basilica di Sant’Ambrogio a Milano, l'ex portiere rossonero Nelson Dida ha reso il suo commosso omaggio a Franco Baresi, in occasione dei suoi funerali. Arrivando alla cerimonia, Dida ha espresso parole di profonda stima e ammirazione per il compianto campione.

“Una persona che ha fatto tanto per il calcio, che ha lottato, era un leader”, ha dichiarato Dida, sottolineando il ruolo iconico di Baresi non solo come atleta ma come figura di riferimento. Il suo ricordo si è soffermato anche sul primo incontro con il "Kaiser" di Milanello.

“Il primo incontro con lui è stato a San Siro. Ero piccolo ma mi ricordo che è stato fantastico al mondiale negli Usa del ’94”, ha raccontato Dida, evidenziando come l'impatto di Baresi trascendesse le generazioni e rimanesse impresso nella memoria di chi lo ammirava fin da giovane. Questo aneddoto personale rafforza l'immagine di Baresi come un modello da seguire, capace di ispirare anche chi era all'inizio della propria carriera.

Guardando al futuro del club, Dida ha poi aggiunto un sentito auspicio: “Figure come Baresi al Milan? Tifiamo per questo, affinché il Milan faccia crescere giocatori importanti come lui.” Un messaggio che va oltre il momento del lutto, proiettato sulla capacità del club di coltivare nuovi talenti che possano incarnare i medesimi valori e la leadership che hanno contraddistinto la carriera di Baresi.

L'ultimo saluto a una leggenda rossonera

La cerimonia funebre per Franco Baresi, svoltasi il quattro agosto nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, ha visto la partecipazione commossa di numerose personalità del mondo del calcio e non solo. Una delegazione ufficiale del Milan era presente, composta dal consigliere delegato Massimo Calvelli, dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, a testimonianza del profondo legame del club con la sua storica bandiera.

Tra i presenti, molti ex compagni di squadra che hanno condiviso con Baresi anni di successi e di gloria: Filippo Galli, Chicco Evani, Davide Ballardini, Riccardo Montolivo, Pietro Vierchowod e Billy Costacurta. L'emozione era palpabile anche sui volti di altre leggende rossonere come Marco van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis, visibilmente commossi nel dare l'addio al loro capitano e amico.

L'omelia e il ricordo indelebile

Durante l’omelia, monsignor Carlo Faccendini ha offerto una riflessione toccante sulla figura di Baresi, ricordando come “Franco ha dimostrato che si può arrivare a essere grande rimanendo piccolo nell’umiltà”. Parole che hanno risuonato con il carattere discreto ma determinato del campione, la cui grandezza non era solo nel talento ma anche nella sua profonda umanità.

Al termine della cerimonia, il feretro di Franco Baresi è stato portato a spalla da un gruppo di ex compagni e amici, tra cui Demetrio Albertini, Billy Costacurta, Pietro Paolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani. L'uscita dalla basilica è stata accompagnata dai cori della Curva Sud, il cuore pulsante del tifo rossonero, e dall'emozionante esecuzione di “Desde pequeño me enamoré de ti”, un ultimo, sentito tributo a un'icona eterna del Milan e del calcio italiano.