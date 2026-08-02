I Los Angeles Dodgers hanno completato un’operazione clamorosa, acquisendo il due volte vincitore del premio Cy Young dell’American League, Tarik Skubal, in un trade concluso sabato notte. L’arrivo del lanciatore dei Detroit Tigers trasforma una rotazione già competitiva in un gruppo di partenti potenzialmente tra i più forti e dominanti della Major League Baseball.

La Rotazione Stellare dei Dodgers

Con l’inserimento di Skubal, la rotazione dei Dodgers – quando tutti i titolari saranno in salute – si presenta con un livello di eccellenza raramente visto.

I partenti previsti includono Tarik Skubal (ERA 2,79), Yoshinobu Yamamoto (2,76), Shohei Ohtani (1,79), Blake Snell (3,17 di media carriera), Tyler Glasnow (2,72) e Justin Wrobleski (2,88). Una tale profondità potrebbe rendere quasi inevitabile lo spostamento di Roki Sasaki, inizialmente considerato per il ruolo di rilievo, fuori dalla rotazione se tutti i titolari torneranno disponibili.

Un Trade che Cambia gli Equilibri

Il pacchetto inviato ai Tigers comprende tre prospetti di alto valore: Zyhir Hope (numero 25), River Ryan (numero 7) e Brady Smith (numero 17). L’operazione rafforza ulteriormente la posizione dei Los Angeles Dodgers come favoriti nella NL West e candidati principali al tris di titoli consecutivi.

Contesto e Impatto dell'Acquisizione

L’acquisizione di Skubal risponde a una necessità immediata: le assenze prolungate di Ohtani, Glasnow e Snell avevano indebolito la rotazione. Skubal, con la sua esperienza e rendimento, offre una soluzione di altissimo livello. La profondità del roster dei Dodgers e la loro capacità economica hanno fatto la differenza nel convincere Detroit a chiudere l’accordo.

Il trade deadline è fissato per il 3 agosto e, sebbene altri team come Rays, Brewers, Braves e Yankees avessero mostrato interesse, i Los Angeles Dodgers sono riusciti a prevalere grazie alla forza della loro proposta e alla prospettiva di poter trattenere Skubal anche in estate, quando diventerà free agent.