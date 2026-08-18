Sulla carta, i Miami Dolphins hanno il reparto di wide receiver più debole della NFL. Si potrebbe sostenere che anche i Raiders siano sullo stesso livello, ma la maggior parte degli osservatori indicherebbe Miami senza troppi dubbi.

Eppure, sebbene sia difficile contestare questa valutazione allo stato attuale, nel gruppo dei ricevitori dei Dolphins potrebbe esserci più margine di crescita di quanto sembri.

Chris Bell e Caleb Douglas alimentano le speranze

Avere Jalen Tolbert e Tutu Atwell come primi due wide receiver è oggettivamente un limite. Entrambi possono avere un ruolo nella NFL e, in particolare, Tolbert rappresenta un giocatore interessante in prospettiva, ma nessuno dei due dovrebbe essere considerato la prima opzione nel gioco di passaggio.

L'assenza di un vero protagonista penalizza inevitabilmente il reparto.

Qualche motivo di ottimismo, però, c'è. I Dolphins hanno infatti due giocatori che potrebbero svilupparsi fino a diventare elementi importanti: i rookie Chris Bell e Caleb Douglas.

Bell è stato riattivato lunedì dalla lista degli infortunati non legati al football, preparandosi così al rientro dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita a dicembre. La sua fisicità, unita all'esplosività, lo rende un prospetto dal potenziale elevato. Se fosse stato sano e avesse potuto mettersi in mostra durante il processo pre-draft, avrebbe potuto essere scelto anche al primo giro.

Ora resta da capire se l'infortunio al ginocchio abbia avuto conseguenze sulla sua capacità di uscire rapidamente dalla linea di scrimmage e di andare alle spalle della difesa.

Se riuscirà a confermare le proprie qualità, Miami potrebbe aver trovato il proprio ricevitore di fascia.

Anche Douglas è stato scelto al terzo giro dell'ultimo Draft NFL. Il rookie ha impressionato durante il training camp e le sue prestazioni si sono tradotte anche in produzione nella prima gara di preseason della squadra contro i Washington Commanders.