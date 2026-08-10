La Formula 1 sta compiendo passi avanti significativi per riportare un Gran Premio sul continente africano, come dichiarato dal CEO e presidente Stefano Domenicali. L'ultima gara in Africa risale al Gran Premio del Sudafrica del 1993. Attualmente, discussioni sono in corso con potenziali organizzatori in Sudafrica e Rwanda. Sebbene non abbia indicato quale paese sia al momento favorito, Domenicali ha ribadito che l'Africa è una regione prioritaria per la F1, pur valutando manifestazioni d'interesse da altri continenti.

Domenicali ha affermato che «le trattative stanno progredendo molto bene in Africa».

Ha inoltre menzionato il ritorno in Portogallo e Turchia il prossimo anno, come ulteriori sedi di futuri Gran Premi. Colloqui sono in corso anche in Sudamerica e in Estremo Oriente. Nonostante le richieste da Cina e Giappone, si preferisce mantenere una sola gara in Cina per consolidare il mercato prima di considerare altre opzioni.

L'interesse per la F1 in Europa

La crescita della Formula 1 non si limita ai mercati emergenti, ma si estende all'Europa, dove l'interesse per i diritti televisivi e il ritorno di Gran Premi rimane elevato. Domenicali ha citato Germania e Francia. Ha definito "fantastica" la relazione con l'emittente francese Canal+, affermando che «il mio telefono è sempre disponibile per ospitare una gara in Francia» e che l'emittente desidera estendere l'accordo grazie agli ottimi numeri e allaforma dello sport.

Per la Germania, si sta ristabilendo un contatto con gli organizzatori di Hockenheim per valutare un possibile ritorno a lungo termine. Il nuovo bando tedesco ha attirato più di un operatore, segnale di un'attenzione crescente verso questo mercato di fondamentale importanza.

Il contesto delle trattative africane

Il continente africano non ospita una gara dal 1993 (Kyalami, Sudafrica). Negli ultimi anni, Rwanda e Sudafrica sono emersi come principali candidati. La proposta di Kigali è stata considerata "seria" e valida da Domenicali. Tuttavia, permangono ostacoli legati a garanzie infrastrutturali, investimenti sostenibili e stabilità economica. La Repubblica Democratica del Congo ha espresso preoccupazioni politiche riguardo alla candidatura del Rwanda, che la F1 sta monitorando attentamente.