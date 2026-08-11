L'Italia celebra un trionfo agli Europei di nuoto di Parigi, con Nicolò Martinenghi che si aggiudica la medaglia d'oro nei 100 rana e Simone Cerasuolo che conquista un brillante bronzo. La finale, svoltasi nel centroacquatico olimpico, ha visto Martinenghi imporsi con un tempo di 58 secondi e 58 centesimi. Alle sue spalle, il russo Ivan Kozhakin ha ottenuto l'argento con 58 secondi e 68 centesimi, mentre Cerasuolo, dopo aver condotto gran parte della gara, ha chiuso al terzo posto in 58 secondi e 90 centesimi, completando una doppietta azzurra.

La vittoria di Martinenghi conferma il suo ruolo di protagonista nella disciplina dei 100 rana.

La prova di Cerasuolo, con una partenza fulminea e una gestione impeccabile fino al tocco finale, ha assicurato all'Italia un posto sul podio. Questo doppio successo evidenzia la solidità degli atleti italiani, consolidando la nazione come riferimento nella rana maschile.

La finale dei 100 rana

Martinenghi, già campione olimpico nei 100 rana a Parigi 2024, ha gestito con freddezza la tensione della finale, imponendosi con una nuotata potente e impeccabile. Cerasuolo ha impressionato mantenendo la testa per gran parte della gara e, cedendo solo negli ultimi metri, ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo. L'argento di Kozhakin tra i due italiani testimonia l'alto livello della competizione.

La doppietta azzurra rappresenta un risultato di grande valore per il nuoto italiano, che continua a raccogliere successi internazionali. I 100 rana si confermano una delle specialità più competitive e seguite del programma europeo.

Il percorso di Martinenghi

Il trionfo di Martinenghi agli Europei arriva dopo una stagione segnata da difficoltà. L'atleta varesino, ventiseienne, aveva subito un infortunio alla spalla a inizio anno, saltando le selezioni nazionali di aprile. Il recupero è avvenuto grazie ai risultati al meeting Sette Colli di Roma, che gli hanno permesso la selezione in squadra. Martinenghi vanta già sette medaglie europee in vasca lunga, inclusi tre ori conquistati a Roma quattro anni fa.

Sulle sue ambizioni, Martinenghi ha sottolineato: «Ogni gara che faccio è importante e mi aiuta a costruire il mio percorso da atleta. Sarà così anche per Parigi quest'anno». Ha evidenziato il ruolo di famiglia e amici: «La famiglia e gli amici sono sempre stati il mio stimolo più grande! Quando nuoto lo faccio anche per loro e averli lì con me sarà bellissimo». Dopo l'oro olimpico e l'argento mondiale dello scorso anno, Martinenghi guarda ai prossimi obiettivi, con la volontà di restare protagonista sulla scena internazionale.