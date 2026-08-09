È scomparso a Torino, all’età di 87 anni, Livio Berruti, il leggendario velocista che con la sua memorabile impresa ai Giochi Olimpici di Roma 1960 divenne il simbolo di un’Italia in piena rinascita. La notizia della sua morte, avvenuta in una clinica torinese dopo una lunga malattia, ha suscitato profonda commozione nel mondo dello sport e non solo, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ricordava come l'"Angelo".

L'Oro Olimpico che Incantò un Paese

Il soprannome “L’Angelo” gli fu attribuito per la straordinaria leggerezza della sua falcata, una caratteristica che lo rese unico.

Il 3 agosto 1960, sul rettilineo dei 200 metri dello Stadio Olimpico, Berruti realizzò un’impresa storica: con un tempo di 20"5, eguagliò il record mondiale e conquistò la medaglia d’oro. Questo trionfo lo rese il primo atleta europeo a spezzare il predominio dei velocisti americani, segnando un momento iconico del miracolo italiano. La sua vittoria fu celebrata con un premio altrettanto simbolico del boom economico: una Fiat Cinquecento, ritirata insieme al giovane giornalista Gian Paolo Ormezzano prima del loro ritorno a Torino.

Quel successo lo consacrò come un’autentica icona di un’Italia che guardava al futuro con rinnovata fiducia. Il suo volto pulito, incorniciato dagli immancabili occhiali da sole e con lo sguardo da ragazzo, divenne onnipresente su quotidiani, televisione e riviste dell'epoca.

Il suo legame, seppur romantico e leggendario, con Wilma Rudolph, la celebre “Gazzella Nera” americana, alimentò un mito che ancora oggi vive vividamente nell’immaginario collettivo.

Una Vita Anticonformista e un'Eredità Immortale

Nato a Torino il 19 maggio 1939, Berruti scoprì l’atletica quasi per caso nel 1955, durante un incontro scolastico al Liceo Cavour. La sua fu una vita ricca di interessi e scelte anticonformiste: dopo la laurea in chimica, lavorò nel campo della pubblicità e delle relazioni esterne per la Fiat. Si sposò con Silvia solo nel 1998, in età più matura, a testimonianza di un percorso personale fuori dagli schemi convenzionali.

Nel panorama dei velocisti italiani, Berruti è riconosciuto come il capostipite.

Il suo talento era naturale, e la sua inclinazione all’allenamento era notoriamente limitata, un tratto che lo poneva in netto contrasto con il suo successore, Pietro Mennea, noto per la sua instancabile dedizione al lavoro. Con Marcell Jacobs, invece, il rapporto fu caratterizzato da una maggiore armonia: Jacobs lo definì un “valido erede” dopo la sua vittoria dell’oro a Tokyo 2021 e ha dichiarato di correre “per lui”, onorando la sua memoria. Anche il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha ricordato come quella corsa a Roma “cambiò la storia dell’atletica italiana, davanti a un Paese intero che si innamorò di lui”, sottolineando l'impatto indelebile di Berruti.

Il suo primato di 20"5 sui 200 metri e la storica vittoria olimpica rimangono tra i momenti più memorabili della storia dell’atletica italiana, confermando il suo ruolo di figura simbolo del boom economico e della rinascita nazionale, un vero e proprio angelo che ha volato verso l'eternità sportiva.