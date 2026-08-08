Alexandra Eala ha prolungato la sua straordinaria striscia vincente a sette partite, imponendosi in tre set sull’americana Caty McNally a Toronto. La tennista filippina, reduce dal titolo conquistato a Washington, ha mostrato grande tenacia in una sfida di due ore e trentanove minuti, chiusa con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

«Questa partita è stata davvero impegnativa per me», ha dichiarato Eala dopo il match. «Le ultime due settimane sono state molto difficili, con ogni match che ha presentato sfide uniche. Oggi è stata molto combattuta. Sento gli effetti di tutto ciò».

La vittoria le ha permesso di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale a Toronto, dove affronterà Belinda Bencic. «Belinda ha ottenuto tantissimo nel tennis. Ricordo di averla vista vincere la medaglia olimpica, quindi sono davvero entusiasta di tornare in campo», ha aggiunto Eala.

L'ascesa di Eala e il calore dei tifosi

Attualmente al suo best ranking di numero 20 del mondo, Eala sta vivendo un momento magico, amplificato dal sostegno del pubblico canadese. La sua presenza ha generato un entusiasmo tale che il direttore del torneo Karl Halém ha evidenziato come la capienza della Grandstand non sarebbe stata sufficiente. «Probabilmente Eala ha venduto più di 5.000 biglietti», ha spiegato Halém, sottolineando il fenomeno che la giovane filippina rappresenta per il suo Paese.

Durante il match contro McNally, Eala ha avuto un momento di apprensione per una distorsione alla caviglia nel secondo set, ma ha reagito prontamente. «Oggi, fisicamente, è stata una grande prova. Ho tante partite nelle gambe, ma questo fa parte del nostro lavoro di atleti», ha commentato. Dopo aver ceduto il secondo set, Eala ha trovato subito il break decisivo nel terzo, mantenendolo fino alla fine e portando il suo bilancio a 30 vittorie e 17 sconfitte.

Eala, icona sportiva e i prossimi appuntamenti

Il successo di Eala non si limita ai risultati in campo. Dopo aver conquistato Washington in finale contro Jessica Pegula, la giovane atleta è diventata una vera e propria icona sportiva nelle Filippine, elogiata dal presidente Ferdinand Marcos Jr.

per aver «riempito di orgoglio le Filippine». Il suo percorso include l'eliminazione di Iga Swiatek a Wimbledon, evento che ha attirato l’attenzione internazionale sul suo talento.

Nel prossimo turno a Toronto, Eala affronterà Belinda Bencic negli ottavi. È attesa anche nel doppio, dove farà coppia con Venus Williams contro Liudmila Samsonova e Miyu Kato. Il suo calendario resta fitto, a conferma di una stagione da protagonista nel circuito WTA.