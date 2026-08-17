John Elkann, presidente di Exor, holding di controllo della Juventus, ha riaffermato con decisione le ambizioni del club bianconero, dichiarando: “la Juve ha l’ambizione di vincere” e “stiamo costruendo”. Queste affermazioni, rilasciate oggi, giungono in un momento cruciale per la società torinese, che si appresta ad affrontare una nuova stagione con l’obiettivo primario di riconquistare un ruolo da protagonista.

Le dichiarazioni del vertice Exor

Il numero uno di Exor, John Elkann, ha espresso la volontà della Juventus di puntare ai massimi traguardi.

Ha enfatizzato che la squadra nutre una profonda ambizione di vincere e che l’intero club è impegnato in un processo di costruzione di un progetto sportivo solido e duraturo. Le sue parole si inseriscono in un contesto di rinnovato slancio, a livello sportivo e organizzativo, mentre la società si prepara con determinazione a inaugurare la prossima stagione.

Un percorso di rinnovamento e crescita

Le dichiarazioni di Elkann assumono un significato particolare in questa fase per la Juventus. Dopo una stagione deludente, il club ha intrapreso un deciso percorso di rinnovamento. Già a giugno, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali aveva delineato la visione di “lavorare per una Juve protagonista”, ponendo le basi per un cammino di crescita duraturo.

Questo percorso è stato concepito nel pieno rispetto della gloriosa storia del club e delle legittime aspirazioni dei tifosi bianconeri, che desiderano vedere la squadra ai vertici.

Strategie per il successo sportivo

Nel quadro delle strategie dirigenziali, Damien Comolli, amministratore delegato dell’area sportiva, ha ribadito l’obiettivo di “mettere la squadra nelle condizioni di vincere”. Ha inoltre sottolineato che la Juventus affronterà la prossima Europa League con grande ambizione, forte di una base di calciatori considerata già solida. Queste affermazioni congiunte della dirigenza confermano la ferma intenzione di rilanciare il progetto tecnico e sportivo del club. L’approccio adottato mira a costruire un futuro in cui la Juventus possa essere costantemente competitiva e sostenibile, garantendo successi a lungo termine e consolidando la propria posizione.