Una prestazione di straordinario rilievo ha segnato gli Europei di atletica a Birmingham, dove Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano negli 800 metri. L'atleta romana, venticinquenne, ha fermato il cronometro sull'eccezionale tempo di 1:57.56, migliorando di dieci centesimi il primato nazionale che resisteva dal 1980. Questa impresa storica le ha garantito l'accesso alla semifinale della rassegna continentale, chiudendo seconda nella sua batteria, alle spalle della britannica Keely Hodgkinson (1:57.28).

Il precedente record italiano era detenuto da Gabriella Dorio, che aveva registrato 1:57.66 il 5 luglio 1980 a Pisa.

Per oltre quattro decenni, questo primato era rimasto ineguagliato, rappresentando il record femminile più longevo nella storia dell'atletica leggera italiana. L'odierna prestazione di Eloisa Coiro assume un profondo valore storico, inserendosi in un periodo di notevole fermento per il mezzofondo azzurro.

Il rilancio del mezzofondo italiano: Coiro e Pernici

La straordinaria gara di Eloisa Coiro agli Europei di Birmingham non solo ha riscritto le statistiche, ma ha anche evidenziato la crescita e la vitalità del movimento italiano negli 800 metri. Questa impresa segue di poco il record maschile stabilito da Francesco Pernici, che con 1:43.60 aveva superato, dopo cinquantatré anni, il primato di Marcello Fiasconaro.

Con Coiro, anche il settore femminile trova una nuova protagonista. La sua prestazione, oltre a garantirle l'accesso alla semifinale, si configura come un chiaro segnale della rinnovata competitività dell'Italia a livello internazionale.

Un'era di successi per gli 800 metri azzurri

Il record di Eloisa Coiro si inserisce in un periodo di grande fermento e successi per il mezzofondo italiano. La sua memorabile impresa giunge a poche settimane da quella di Francesco Pernici, a riprova di un movimento atletico in decisa crescita, capace di riscrivere la storia dopo decenni di attesa. Il primato di Gabriella Dorio, rimasto intatto per oltre quarant'anni, era considerato uno dei più ardui da infrangere. Oggi, grazie alle eccezionali performance di Coiro e Pernici, l'Italia dell'atletica può affrontare le future sfide internazionali con rinnovata fiducia.