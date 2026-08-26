Eni ha rassicurato sulla piena funzionalità dei sistemi di sicurezza a seguito di una fiammata verificatasi presso il Centro Olio Val d'Agri (Cova) di Viggiano. L'azienda ha affermato che tutti i dispositivi di protezione sono rimasti regolarmente attivi durante l'episodio, che ha generato apprensione tra i residenti locali.

L'evento è stato prontamente gestito dal personale dell'impianto, che ha seguito scrupolosamente le procedure previste per assicurare la tutela dell'ambiente e della popolazione. Eni ha specificato che la fiammata non ha comportato alcun rischio né per la sicurezza delle persone né per l'ecosistema circostante.

La multinazionale ha ribadito il suo impegno costante nel monitoraggio e nella gestione degli impianti, confermando che l'episodio è stato circoscritto senza registrare conseguenze rilevanti.

Gestione dell'evento e protocolli di sicurezza

La gestione della fiammata ha seguito i protocolli di sicurezza standard. Il personale ha immediatamente attivato le procedure previste, garantendo il controllo della situazione e una tempestiva comunicazione alle autorità competenti. Eni ha inoltre chiarito che il sistema di sicurezza del Cova è progettato per intervenire automaticamente in caso di anomalie, minimizzando i rischi e assicurando la protezione dell'area.

La società ha voluto tranquillizzare la popolazione locale, evidenziando che episodi come quello occorso rientrano tra le possibili evenienze previste nella gestione di un impianto complesso come il Cova.

L'obiettivo primario resta la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, perseguito attraverso un costante monitoraggio e l'applicazione di rigorosi standard di sicurezza.

Il Centro Olio Val d'Agri: contesto e controlli

In analoghi episodi verificatisi in passato, Eni ha sempre confermato la piena efficienza dei sistemi di sicurezza e l'assenza di pericoli per la popolazione. La società ha costantemente informato che non vi sono stati rischi per la salute pubblica e che le fiammate possono manifestarsi nell'ambito delle normali attività di gestione degli impianti. Il Centro Olio Val d'Agri rappresenta uno dei principali poli energetici della regione ed è sottoposto a controlli periodici per garantire la sicurezza operativa.

Le autorità locali e regionali sono tenute costantemente informate sugli eventi che si verificano nell'impianto. La collaborazione tra azienda e istituzioni è finalizzata a mantenere elevati livelli di sicurezza e trasparenza. L'attenzione verso la tutela ambientale e la salute dei cittadini rimane una priorità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sito produttivo.