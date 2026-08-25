Il centro storico di Bussi sul Tirino si appresta a ospitare la terza edizione di Enotirino, il rinomato wine festival interamente dedicato alle eccellenze enogastronomiche abruzzesi. L'evento, in programma sabato 29 agosto, animerà il borgo dalle ore 11 fino a mezzanotte, proponendo un'esperienza immersiva che vedrà protagoniste oltre settanta cantine e centinaia di etichette. L'offerta sarà arricchita da una vasta selezione di prodotti tipici, momenti di incontro, intrattenimento musicale e proposte culinarie di alta qualità. Organizzata dall'Associazione Enotirino ETS in stretta collaborazione con il Comune di Bussi, la manifestazione si svilupperà in un percorso suggestivo che toccherà il Castello, Palazzo Franceschelli, Palazzo Fiorani, piazza Tirino e Via Dietro Corte.

I visitatori potranno intraprendere un percorso di degustazione unico, esplorando le peculiarità di cinque distinte aree vitivinicole regionali: le Colline Pescaresi, le Colline Teramane, le Colline Teatine, Casauria e le Terre Aquilane, includendo le Valli del Tirino, Peligna e dell'Aterno.

Accanto alla vasta selezione di vini, il festival ospiterà numerosi produttori di specialità abruzzesi, tra cui salumi, formaggi, olio extravergine di oliva, pasta, miele, zafferano, tartufo, birra artigianale e gelati, garantendo un'esperienza gastronomica a 360 gradi. L'offerta sarà ulteriormente impreziosita da proposte di street food e stand gastronomici, pensati per celebrare e valorizzare la ricca tradizione culinaria locale.

Il programma culturale prevede, alle ore 11, un interessante convegno intitolato "Narrazione creativa di territorio", un approfondimento dedicato al Cerasuolo della Valle del Tirino e alla figura di Luigi Cataldi Madonna, con gli interventi di Marco Bolasco, Gianni Fabrizio e Paride Vitale. Imperdibile, alle ore 13, lo showcooking di Matteo Canzi, vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia, che delizierà il pubblico con la preparazione di una trota scottata accompagnata da zafferano dell’Aquila Dop, Pecorino d’Abruzzo e una raffinata crema di ceci biologici.

Masterclass, riconoscimenti e intrattenimento musicale

Il ricco programma di Enotirino include anche due esclusive masterclass focalizzate sui vini abruzzesi: una sarà dedicata agli spumanti regionali, mentre l'altra approfondirà le caratteristiche delle Colline Teramane, offrendo ai partecipanti l'opportunità di affinare le proprie conoscenze enologiche.

Durante la giornata, verranno conferiti due importanti riconoscimenti: il premio "Impegno Sostenibile" e "La Cantina Preferita", quest'ultimo frutto della votazione diretta dei visitatori, a testimonianza del loro apprezzamento. L'intera giornata sarà allietata da un'intensa programmazione musicale, con ben nove esibizioni live che spazieranno tra generi diversi come jazz, swing, pop, rock, cantautorato, funk e dj set, garantendo un'atmosfera vibrante e un coinvolgimento costante per tutti i presenti.

Enotirino: un volano per la promozione territoriale

Gli organizzatori di Enotirino evidenziano l'ambizioso obiettivo di consolidare la manifestazione come un appuntamento fisso di fine estate, un vero e proprio volano per la promozione del territorio abruzzese.

Attraverso il connubio tra vino, turismo ed enogastronomia, il festival mira a valorizzare le risorse locali e a richiamare un pubblico sempre più ampio. Questa edizione rappresenta, inoltre, un'opportunità preziosa per riscoprire l'autentico cuore di Bussi sul Tirino, un borgo che, grazie ai recenti restauri, sta lentamente tornando al suo antico splendore. L'evento promette di offrire ai visitatori un'esperienza unica, un viaggio indimenticabile tra cultura, sapori autentici e tradizioni radicate.