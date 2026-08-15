Oggi, sabato 15 agosto, gli Azzurri tornano protagonisti nella sesta e penultima giornata degli Europei di atletica leggera a Birmingham, con il chiaro obiettivo di conquistare nuove medaglie. L'attenzione è focalizzata in particolare su due atleti di punta: Andy Díaz e Yeman Crippa, entrambi pronti a scendere in pista per le rispettive finali e a dare il massimo per la nazionale.

Le speranze di medaglia: Díaz e Crippa

Nello specifico, Andy Díaz sarà impegnato nella finale del salto triplo maschile, una disciplina in cui mira a raggiungere il prestigioso podio e a portare a casa un'importante medaglia.

Parallelamente, Yeman Crippa affronterà la difficile e strategica prova dei 10.000 metri, con la ferma intenzione di aggiudicarsi una medaglia per l'Italia, dimostrando la sua resistenza e la sua determinazione.

Il programma e la sede delle gare

La rassegna continentale prosegue con le sue emozionanti competizioni all'Alexander Stadium di Birmingham, il cuore pulsante di questi campionati. La giornata odierna, sabato 15 agosto, rappresenta un momento cruciale e ricco di attese, fungendo da preludio all'ultima giornata di gare, prevista per domani, domenica 16 agosto, che concluderà ufficialmente l'intera manifestazione sportiva.

Il quadro generale degli Europei di Birmingham

I Campionati Europei di atletica leggera del 2026 si stanno svolgendo per la prima volta nella storia nel Regno Unito, con l'imponente Alexander Stadium come fulcro di tutte le competizioni.

L'evento, che ha preso il via il 10 agosto e si concluderà il 16 agosto, ha richiamato un vasto numero di partecipanti: oltre millecinquecento atleti, rappresentanti più di cinquanta nazioni, stanno animando le piste e le pedane in una celebrazione dello sport, del talento e della sana competizione atletica europea.

Il calendario delle gare di oggi, sabato 15 agosto, è particolarmente ricco e include diverse finali di grande importanza e spettacolarità. Tra queste, spiccano proprio il salto triplo maschile e i 10.000 metri maschili, dove gli Azzurri cercheranno di lasciare un segno indelebile, oltre ad altre competizioni di rilievo che animeranno la pista e le pedane per tutta la giornata, promettendo emozioni e risultati di alto livello.