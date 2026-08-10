Una storica doppietta italiana ha illuminato la finale del lancio del peso maschile agli Europei di atletica di Birmingham. Leonardo Fabbri ha conquistato la medaglia d'oro con un getto dominante di 22,31 metri, mentre Zane Weir ha assicurato l'argento con una prestazione da 21,12 metri, regalando all'Italia la prima preziosa medaglia d'oro della rassegna continentale.

L'infortunio di Mattia Furlani

La celebrazione azzurra è stata tuttavia velata dall'amara notizia dell'infortunio di Mattia Furlani, il campione mondiale in carica del salto in lungo.

Al suo primo tentativo in pedana, Furlani è atterrato con una chiara smorfia di dolore, indicando un nuovo problema al bicipite femorale destro, già compromesso a maggio in Cina. Consapevole della gravità, ha segnalato al suo staff l'impossibilità di proseguire, lasciando lo stadio in sedia a rotelle.

Con un tono lapidario, l'atleta classe 2005 ha annunciato via Instagram: "La mia stagione finisce qui". Ha poi aggiunto: "Sono passati ormai due mesi e mezzo da quell’infortunio in Cina. Due mesi in cui l’obiettivo era recuperare al meglio per cercare di tornare in pedana sano. Se non avessi avuto l’estrema certezza, non avrei mai corso il rischio di una probabile ricaduta.

Oggi mi sentivo bene, entravo forte ma, evidentemente, il mio corpo non era ancora pronto a certe velocità."

Francesco Inzoli in finale

Dopo il ritiro forzato di Furlani, le speranze azzurre nel salto in lungo si concentrano su Francesco Inzoli. Il 21enne milanese ha brillantemente raggiunto la finale continentale, registrando la miglior misura di qualificazione con 8,34 metri, grazie anche a un sapiente sfruttamento del vento a favore. "È stato un ultimo salto importante – ha dichiarato Inzoli – ci tenevo a far bene ed entrare in finale. Il vento era un po’ ballerino, ho dovuto ricalibrare la corsa e ci sono riuscito."

Inzoli ha inoltre dedicato un pensiero al compagno di squadra: "un grande campione che tornerà più forte di prima".

Tamberi e l'omaggio a Livio Berruti

Tra gli altri protagonisti attesi, l'olimpionico del salto in alto Gianmarco Tamberi ha espresso fiducia, affermando di presentarsi a Birmingham con "una condizione fisica molto buona" e senza "la paura di saltare per difendere il mio titolo: sarà difficile, ma non ho paura di dirlo".

La squadra italiana ha gareggiato con un fiocco nero al braccio, in segno di lutto per la scomparsa di Angelo Livio Berruti, medaglia d'oro a Roma nel 1960, venuto a mancare il giorno precedente. Dopo il tributo di Marcell Jacobs, anche Filippo Tortu ha voluto ricordare il campione su Instagram: "Non bisognerebbe incontrare i propri idoli, il rischio è proprio alto – ha scritto – Ma se il tuo mito è Livio Berruti, questa credenza la spazzerà via con la stessa velocità con cui farebbe prendere il volo a dei colombi.

Ti saluto con la promessa di portare avanti il tuo amore per le curve, in pista e non solo."

Il precedente infortunio di Furlani

L'infortunio al bicipite femorale destro di Furlani non è un episodio isolato. L'atleta era già stato costretto al ritiro durante la seconda tappa della Diamond League a Xiamen, in Cina, lo scorso 23 maggio. In quell'occasione, dopo un salto di 8,28 metri, Furlani fu trasportato via in barella, con una diagnosi iniziale di lesione di primo grado. Gli accertamenti successivi in Italia avevano escluso uno strappo, ma avevano imposto uno stop di circa dieci giorni, portando alla rinuncia al Golden Gala di Roma e concentrando gli sforzi sul recupero per gli attuali Europei di Birmingham.