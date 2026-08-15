Larissa Iapichino ha iniziato con successo la sua corsa verso una medaglia agli Europei di atletica leggera di Birmingham. L'atleta azzurra ha infatti conquistato l'accesso alla finale del salto in lungo grazie a un primo salto da 6.94 metri. Questa misura ha superato con chiarezza il limite di 6.80 metri richiesto per la qualificazione, garantendole un posto nella gara decisiva, in programma domenica 16 agosto.

Al termine della prova, Iapichino ha espresso soddisfazione e consapevolezza del risultato. "Dopo Tokyo non la considero una formalità.

La qualificazione non è mai scontata", ha dichiarato ai microfoni della Rai, sottolineando la sua determinazione. "Sono contenta di averla centrata al primo salto. Adesso riposo e domani sera ci rivediamo per la finale". Le sue parole riflettono un approccio professionale, confermando il suo ottimo stato di forma e alimentando le speranze per un prestigioso piazzamento nella rassegna continentale.

Il percorso di Iapichino verso la finale europea

La brillante qualificazione di Larissa Iapichino alla finale europea corona una stagione che l'ha vista protagonista in diverse competizioni. L'atleta si è preparata con attenzione per Birmingham, rinunciando agli Assoluti di Firenze per ottimizzare la programmazione e concentrarsi sulle gare di maggiore rilievo.

Questa strategia ha permesso a Iapichino di affermarsi tra le migliori specialiste europee, come dimostrato dal suo salto di 7.12 metri a Eugene due settimane fa. Un risultato che l'ha proiettata in testa alla graduatoria continentale del 2026, evidenziando la sua costante evoluzione e ambizione.

Le sfide e le avversarie nella finale

La finale del salto in lungo si preannuncia come una competizione di altissimo livello, dove Larissa Iapichino si confronterà con alcune delle figure più quotate. Tra le sue principali avversarie spiccano la portoghese Agate De Sousa e la tedesca Malaika Mihambo, atlete che hanno già conseguito risultati significativi in stagione. L'azzurra potrà fare affidamento sull'esperienza accumulata nelle tappe della Diamond League e sulla fiducia acquisita nelle ultime stagioni.

Il percorso di crescita di Iapichino, costantemente sostenuto dal padre e allenatore Gianni, la vede ora pronta a giocarsi tutte le sue carte nella finale continentale, con l'obiettivo di confermare l'eccellente livello mostrato finora e, magari, conquistare un posto sul podio europeo.