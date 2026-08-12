L'olimpionico e grande protagonista dell'atletica italiana, Marcell Jacobs, ha dovuto rinunciare a correre la finale dei 100 metri agli Europei di atletica. Un infortunio inatteso, sopraggiunto poco prima della partenza, lo ha costretto a fermarsi, privandolo della possibilità di contendersi il titolo. Questa battuta d'arresto arriva dopo una semifinale dominata con un tempo che, secondo le analisi, sarebbe stato ampiamente sufficiente per assicurarsi la vittoria nella finale.

La delusione dell'atleta è palpabile nelle sue parole: "A volte la sfortuna ci vede fin troppo bene.

Dopo una semifinale dominata, con un tempo che sarebbe bastato per vincere la finale, ero pronto a giocarmi ancora una volta il titolo europeo. Ma quella finale, purtroppo, non sono nemmeno riuscito a correrla. Un infortunio prima della partenza mi ha fermato, ancora una volta. Fa male. Tanto. Soprattutto quando sai di esserci, di stare bene e di poter lottare per vincere." Jacobs ha poi aggiunto, con la sua consueta determinazione: "Adesso faremo tutti gli accertamenti necessari per capire cosa è successo e come procedere. Una cosa, però, non cambia: non si molla. Mai. Ci vediamo presto."

Il ritiro forzato e le sue implicazioni

L'infortunio ha colpito Jacobs proprio nel momento cruciale, impedendogli di prendere parte alla corsa decisiva per il titolo continentale.

L'atleta si era presentato in condizioni fisiche ottimali, con una forma eccellente e la chiara intenzione di difendere il suo titolo europeo. La sua amarezza è evidente, sottolineando la difficoltà di accettare un tale stop proprio quando le premesse sembravano ideali per una prestazione ai massimi livelli e per la conquista di un nuovo successo.

La finale dei 100 metri: Glave trionfa in assenza di Jacobs

Durante la finale dei 100 metri, l'infortunio di Marcell Jacobs si è manifestato in modo specifico intorno ai 40 metri di gara, a causa di uno strappo agli adduttori. Nonostante il dolore, l'atleta ha cercato di proseguire la corsa al trotto, un gesto che evidenzia la sua tenacia. La stessa finale ha visto un altro ritiro per infortunio, quello del belga Simon Verherstraeten.

La vittoria è andata al britannico Romell Glave, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 10,09 secondi. Sul podio con lui sono saliti il connazionale Jeremiah Azu e l'italo-tedesco Owen Ansah. Glave, che aveva già conquistato il terzo posto nella finale di Roma 2024, proprio dietro a Jacobs, ha così ottenuto il suo primo titolo europeo, dimostrando una notevole crescita sia tecnica che atletica.