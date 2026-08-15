La sesta giornata degli Europei di atletica a Birmingham si annuncia ricca di appuntamenti e grandi aspettative per gli atleti azzurri. L’evento, che prosegue in Inghilterra, vedrà scendere in campo campioni olimpici e giovani talenti, pronti a contendersi i prestigiosi titoli continentali nelle rispettive discipline. Occhi puntati in particolare su Antonella Palmisano, Massimo Stano, Larissa Iapichino e Yeman Crippa, tra i protagonisti più attesi di questa intensa giornata.

La mattinata sarà interamente dedicata alle prove di marcia, con l'assegnazione dei primi titoli nella mezza maratona e nella maratona.

Tra i nomi di spicco, i campioni olimpici di Tokyo, Antonella Palmisano e Massimo Stano, guideranno la squadra italiana. Nella mezza maratona maschile, gareggeranno anche Andrea Cosi, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino. Per la prova femminile, al via Michelle Cantò, Nicole Colombi, Alexandrina Mihai e la stessa Palmisano. La maratona maschile vedrà impegnati Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni e Massimo Stano, mentre per la maratona femminile scenderanno in pista Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Giorgi.

Il programma completo e gli atleti italiani in gara

Il calendario delle competizioni proseguirà con Sveva Gerevini impegnata nell’eptathlon, affrontando il salto in lungo, il tiro del giavellotto e gli 800 metri.

Grande attesa anche per Larissa Iapichino, che affronterà le qualificazioni del salto in lungo verso l’ora di pranzo. Nel pomeriggio, spazio alle batterie dei 1500 metri femminili con Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini, seguite dalle batterie delle staffette 4×100, sia femminili che maschili, che vedranno impegnata la squadra italiana.

La sessione serale promette forti emozioni con diverse finali. Alle 21.01, Giovanni Frattini sarà protagonista nella finale del tiro del giavellotto maschile. Subito dopo, alle 21.07, Idea Pieroni e Asia Tavernini si giocheranno le loro carte nella finale del salto in alto femminile. Alle 21.17, l'attenzione si sposterà sul salto triplo maschile con Andy Diaz, Simone Biasutti e Andrea Dallavalle.

La finale dei 10.000 metri maschili vedrà tra i favoriti Yeman Crippa, affiancato da Pasquale Selvarolo e Francesco Guerra. La giornata si concluderà con la finale dei 1500 metri maschili con Pietro Arese e le attese finali delle staffette 4×100, dove l'Italia potrebbe essere protagonista in caso di qualificazione.

Dove seguire gli Europei di atletica in diretta tv e streaming

Per non perdere neanche un momento delle gare, gli Europei di atletica saranno trasmessi in diretta tv e streaming su diverse piattaforme. RaiSportHD offrirà la copertura dalle 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00. Rai 2 seguirà l’evento dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione.

Sky Sport Uno garantirà la diretta di tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi, con Sky Sport Arena che seguirà l'evento in parallelo. Tutti gli appuntamenti saranno inoltre disponibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn, assicurando così una copertura completa per tutti gli appassionati.