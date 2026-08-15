Una serata indimenticabile ha visto l’Italia brillare agli Europei di atletica a Birmingham, grazie alle straordinarie imprese di Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti. I due atleti azzurri hanno conquistato una doppia medaglia d’oro, rispettivamente nel salto in alto e nei 10.000 metri, proiettando la nazionale in cima al medagliere continentale. La giornata trionfale è stata ulteriormente arricchita dai bronzi di Matteo Sioli e Fausto Desalu, consolidando un momento storico per l’atletica italiana.

All’Alexander Stadium, Gianmarco Tamberi ha offerto uno spettacolo di pura determinazione.

Dopo un inizio incerto con un errore al primo salto a 2.18 metri, l’azzurro ha ritrovato la sua proverbiale concentrazione, superando agevolmente le misure di 2.23 e 2.27 metri. La gara ha visto anche la sfortunata ma valorosa prova di Matteo Sioli, che ha dovuto ritirarsi per infortunio dopo aver già assicurato una preziosa medaglia di bronzo, contribuendo così a una storica doppietta azzurra nel salto in alto. La sfida per l’oro si è trasformata in un duello avvincente con l’ucraino Oleh Doroshchuk. Dopo un tentativo fallito, Tamberi ha dimostrato la sua grandezza valicando l’asticella posta a 2.32 metri, misura che gli è valsa la conferma del titolo di campione continentale. Un momento di grande emozione per Tamberi, che ha dedicato la vittoria alla figlia Camilla, presente sugli spalti nel giorno del suo primo compleanno.

“Averti seduta sugli spalti questa sera a battere le manine a tempo è un privilegio immenso. Forse una congiunzione astrale, o forse un segno del destino, resta il fatto che oggi tornerò a volare per te”, aveva scritto l’atleta poche ore prima della gara, mantenendo la sua promessa.

La storica doppietta di Nadia Battocletti

Poco prima dell’impresa di Tamberi, Nadia Battocletti aveva già scritto una pagina indelebile nella storia dell’atletica europea. L’atleta azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nei 10.000 metri, diventando la prima donna in assoluto a completare la doppietta 5.000-10.000 metri in due edizioni consecutive dei campionati continentali. Un risultato che sottolinea la sua indiscussa leadership e il suo ruolo di riferimento nel mezzofondo europeo.

Record e altri successi azzurri

La giornata trionfale per l’Italia è stata completata dal bronzo di Fausto Desalu nei 200 metri, un risultato significativo che rappresenta la sua prima medaglia individuale in una lunga e brillante carriera. L’apertura delle gare a Birmingham aveva già visto i velocisti della 4x400 maschile – Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati – stabilire un nuovo record italiano con il tempo di 2:58.10. Questa prestazione non solo ha garantito l’accesso alla finale, ma ha anche fissato il record dei campionati. Anche la staffetta 4x400 femminile, composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo e Alessandra Bonora, ha staccato il biglietto per la finale con il secondo tempo in batteria, dimostrando l’eccellente stato di forma del team.

Altri atleti azzurri in corsa per una medaglia includono Pietro Arese nei 1500 metri, Paola Padovan, che si è qualificata nel giavellotto con 56,90 metri (dodicesimo e ultimo risultato utile per l’accesso), e Matteo Oliveri, che ha superato quota 5,60 metri nella terza e ultima prova dell’asta.

La spedizione azzurra a Birmingham si conferma così protagonista assoluta, con risultati che testimoniano la crescita e la competitività dell’atletica italiana a livello europeo, promettendo un futuro ricco di ulteriori successi.