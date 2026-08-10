La prima giornata degli Europei di atletica leggera a Birmingham si apre con grandi aspettative per la squadra italiana, con numerosi atleti azzurri pronti a scendere in campo oggi, lunedì 10 agosto. L'attenzione è particolarmente rivolta a Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso, entrambi con concrete possibilità di conquistare un podio nelle rispettive discipline. Fabbri sarà impegnato nel getto del peso, mentre Dosso cercherà di brillare nei 100 metri femminili, in una giornata che promette le prime emozioni e le prime medaglie per l'Italia.

Le finali della rassegna continentale inizieranno a partire dalle ore 20, offrendo uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati.

Per seguire gli Europei di atletica, la copertura televisiva è ampia e diversificata. Le gare odierne saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2, con fasce orarie dedicate dalle 20:00 alle 20:30 e dalle 21:00 fino al termine delle competizioni. Anche Rai Sport HD trasmetterà gli eventi, dalle 20:30 alle 21:00. Per gli abbonati, la diretta è garantita su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 252. L'offerta si estende anche allo streaming, permettendo di seguire tutte le sfide su piattaforme come Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

Fabbri e Dosso: le speranze azzurre nel peso e nella velocità

Tra i principali protagonisti italiani di questa entusiasmante prima giornata, Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso catalizzano l'attenzione.

Fabbri, specialista del getto del peso, è determinato a confermare il suo eccellente stato di forma e a puntare con decisione alla conquista di una prestigiosa medaglia. Parallelamente, Dosso è attesa con impazienza nei 100 metri femminili, dove si misurerà con le migliori velociste europee, con l'obiettivo di lasciare il segno e salire sul podio. La loro performance sarà cruciale per le ambizioni azzurre, e i tifosi italiani ripongono in loro grandi speranze per i primi successi.

Le attese per le finali di domani: Jacobs e Battocletti in primo piano

Lo sguardo si proietta già verso le gare di domani, che promettono altrettante emozioni e sfide di alto livello. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le finali dei 100 metri maschili, con una crescente attesa per la prova di Marcell Jacobs, e quella dei 5000 metri femminili, dove Nadia Battocletti sarà chiamata a difendere il titolo di campionessa conquistato a Roma nel 2024.

La forte presenza di atleti italiani in diverse discipline sottolinea il momento positivo dell'atletica azzurra, alimentando le aspettative per ulteriori successi e podi nelle prossime giornate di questa importante rassegna continentale.