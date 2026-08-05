L’atletica italiana si prepara a un appuntamento cruciale: i Campionati Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. L’obiettivo è chiaro: confermare il ruolo di protagonista sul palcoscenico continentale. Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), Stefano Mei, ha espresso fiducia nella squadra azzurra, sottolineando non solo la sua consistenza numerica ma anche l’elevata qualità degli atleti. La spedizione è pronta a “dare battaglia” nella “tana del leone” britannica, come metaforicamente indicato dal presidente.

Obiettivi e ambizioni per Birmingham

Partendo dal successo senza precedenti di Roma 2024, dove l’Italia ha conquistato ben 24 medaglie, Mei ha definito quel risultato come “irripetibile”. Tuttavia, ha fissato un traguardo ambizioso ma realistico per Birmingham: puntare a una media di medaglie compresa tra le dodici ottenute a Spalato e le ventiquattro di Roma. L’obiettivo primario è realizzare una spedizione “molto positiva”, forte di una delegazione composta da 130 atleti, pronti a competere ai massimi livelli europei.

Strategie e prospettive future degli atleti

Il presidente Mei ha evidenziato alcuni nomi su cui riporre aspettative per possibili sorprese durante la rassegna europea: tra gli uomini, l’attenzione è rivolta a Pernici, mentre tra le donne spicca il nome di Saraceni.

Ha inoltre fornito chiarimenti riguardo l’assenza di Tortu, spiegando che il forfait è dovuto a una stagione sfortunata e a una decisione condivisa con il settore tecnico. Questa scelta mira a preservare l’atleta in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrà l’onore di essere il portabandiera della delegazione italiana, segno della fiducia riposta nelle sue capacità future.

Il futuro dell’atletica italiana e la candidatura mondiale

Oltre all’impegno immediato a Birmingham, la Fidal guarda con determinazione al futuro, con un progetto ambizioso: riportare i Mondiali di atletica in Italia. Roma si è candidata per ospitare l’edizione del 2029, una preferenza che Mei ha definito “un regalo anche per i nostri campioni olimpici di Tokyo”, riconoscendo il valore simbolico e motivazionale di un evento di tale portata in casa.

In alternativa, l’Italia si è dichiarata pronta anche per l’edizione del 2031. L’approvazione del Governo per la garanzia del finanziamento è stata accolta con grande soddisfazione, rappresentando un passo fondamentale. La decisione finale di World Athletics è attesa per settembre, con Roma che si confronterà con altre importanti città candidate come Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, in una competizione che determinerà la sede del prestigioso evento.

Contesto europeo e stelle attese a Birmingham

I Campionati Europei di atletica 2026 rappresentano un evento di grande rilievo, ospitati per la prima volta nel Regno Unito, nella città di Birmingham, dal 10 al 16 agosto. Questa edizione promette di essere storica, non solo per la sua location inedita, ma anche per l’ampiezza della partecipazione e l’elevato interesse che ha già suscitato a livello internazionale.

Tra le figure di spicco attese sulla pista britannica, spicca la mezzofondista italiana Nadia Battocletti, detentrice di medaglie d’argento sia olimpiche che mondiali nei 10.000 metri, confermando la sua posizione tra le stelle annunciate della rassegna.