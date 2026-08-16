Si conclude oggi, con l'ultima giornata di gare, l'edizione degli Europei di atletica di Birmingham. La squadra italiana si prepara ad affrontare le finali con l'obiettivo di conquistare nuove medaglie, arricchendo ulteriormente il proprio bottino in questa importante rassegna continentale ospitata in Inghilterra. Gli appuntamenti chiave per gli azzurri si concentrano sia nelle prove individuali che nelle attese staffette.

Le speranze di podio per l'Italia sono alte in diverse discipline. Particolare attenzione è rivolta alla maratona, dove atleti come Pietro Riva, Sofiia Yaremchuk e Rebecca Lonedo sono tra i principali candidati a una medaglia.

Nella maratona femminile, scenderanno in pista anche Anna Epis e Federica Sugamiele Tuccitto, mentre nella prova maschile completeranno la squadra Xavier Chevrier, Yassine Jaafari, Daniele Meucci e Iliass Ouhda. Nei 3000 siepi, gli occhi sono puntati su Osama Zoghlami. Grande attesa anche per le staffette azzurre, con l'Italia che schiererà le proprie formazioni nella 4×100 mista, nella 4×400 maschile e nella 4×400 femminile. Nel salto in lungo femminile, Larissa Iapichino si presenta come una delle favorite per la vittoria finale.

Il programma delle finali e degli italiani in gara

La giornata conclusiva degli Europei di atletica si aprirà con le prove di resistenza. La maratona femminile prenderà il via alle ore 8:30, seguita dalla maratona maschile alle ore 9:10.

La sessione serale, ricca di finali, inizierà alle ore 20:30 con il salto con l'asta maschile, dove sarà impegnato Matteo Oliveri. A seguire, alle 20:55, la finale del tiro del giavellotto femminile con Carolina Padovan. Alle 21:05, l'attenzione sarà tutta sul salto in lungo femminile con Larissa Iapichino. Il programma proseguirà con la finale della 4×100 mista alle 21:35, i 1500 metri femminile alle 22:13 (con Ludovica Cavalli), la 4×400 femminile alle 22:33 e si concluderà con la 4×400 maschile alle 22:48. Questi appuntamenti rappresentano le ultime opportunità per gli atleti italiani di salire sul podio.

Dove seguire gli Europei di atletica in diretta tv e streaming

Per non perdere neanche un momento delle gare, la copertura televisiva e in streaming è ampia.

RaiSportHD trasmetterà la sessione mattutina dalle ore 13:00 e la parte serale dalle 20:30 alle 21:00. Rai 2 offrirà la diretta tv dalle 8:25 alle 13:00 e poi nuovamente dalle 21:00 fino alla conclusione della manifestazione. Anche le reti Sky Sport Uno e Sky Sport Arena garantiranno una copertura completa, con la diretta di tutte le sessioni mattutine e serali. Per chi preferisce lo streaming, tutte le competizioni saranno disponibili su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

A livello internazionale, la rassegna è trasmessa in Germania da ARD e ZDF, che offrono dirette e contenuti in streaming per tutte le giornate. Inoltre, tutti gli appuntamenti sono visibili in streaming su EurovisionSport, rendendo la competizione accessibile a un vasto pubblico globale.