L'atleta toscana Sofia Fiorini ha conquistato la medaglia d’oro nella marcia agli Europei di atletica a Birmingham, tagliando il traguardo il 15 agosto 2026. Un successo che le ha donato una sensazione di leggerezza dopo un lungo e intenso periodo di preparazione. Intervistata subito dopo la vittoria, Fiorini ha condiviso la sua gioia e le sue impressioni sulla gara, sottolineando il divertimento provato durante la competizione.

Il trionfo e le emozioni della campionessa

“L'oro mi dà la sensazione di leggerezza, dopo questo periodo di lunghi allenamenti.

È stata una gara molto divertente soprattutto il finale: all'inizio ero in sofferenza perché volevo andare più forte, ma la maratona richiede pazienza. Quando ho avuto il segnale sono partita. Mi sono divertita”, ha dichiarato Sofia Fiorini ai microfoni della Rai, riassumendo l'emozione del suo trionfo. La marcia femminile, che ha visto l'atleta dell'Atl. Libertas Unicusano Livorno primeggiare, si è svolta il 15 agosto a Birmingham, nel contesto dei Campionati Europei.

La neo campionessa europea ha rivelato di praticare la marcia fin da bambina e di aver recentemente adottato un nuovo approccio alla disciplina, focalizzato sul divertimento. “Nell'ultimo periodo ho cambiato lo spirito perché mi diverto.

Voglio continuare così”, ha aggiunto, sottolineando l'importanza di un atteggiamento positivo nello sport. Fiorini ha inoltre evidenziato il valore del movimento marcia italiano e lo spirito di squadra che lo contraddistingue: “Sicuramente i grandi sono stati di grande stimolo. Dalla tv guardavo le loro gare. Ci diamo forza a vicenda, fino alle giovanili dove hanno ottenuto grandi risultati. Siamo un gruppo unito. Questa è la forza del movimento marcia italiano”.

La squadra azzurra e il percorso verso Birmingham

La partecipazione di Sofia Fiorini agli Europei di Birmingham è stata ufficializzata dal direttore tecnico Antonio La Torre, in seguito alla scadenza del 23 maggio per i criteri di partecipazione alla mezza maratona.

L'elenco dei convocati per le gare di marcia includeva, oltre a Fiorini, anche altri atleti toscani: Andrea Cosi (Carabinieri) e Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), entrambi impegnati nella mezza maratona maschile. Tutte le competizioni di marcia si sono tenute il 15 agosto nella città britannica. La chiusura del periodo di qualificazione per le gare in pista era invece fissata al 26 luglio.

Concludendo le sue dichiarazioni, la campionessa toscana ha offerto una riflessione profonda sulla natura della competizione: “La vera gara inizia negli allenamenti, poi la gara è il compimento”. Una frase che riassume l'impegno e la dedizione necessari per raggiungere traguardi di tale prestigio, come la medaglia d'oro conquistata a Birmingham.