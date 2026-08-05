Giornata memorabile per il nuoto di fondo italiano, che ha brillato nelle acque della Senna in occasione dei Campionati Europei sulla distanza dei cinque chilometri. L’Italia ha conquistato un bottino significativo, portando a casa una medaglia d'oro e due medaglie di bronzo, a conferma della sua eccellenza nella disciplina.

Protagonista indiscussa è stata Ginevra Taddeucci, che ha trionfato nella 5 km femminile, realizzando una storica doppietta continentale dopo l'oro già conquistato nella 10 km. La ventinovenne fiorentina di Lastra a Signa, tesserata per Fiamme Oro e AC Group CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli, è la prima atleta italiana a vincere entrambe le distanze nella stessa edizione degli Europei.

Un'impresa riuscita in passato solo a Gregorio Paltrinieri nel 2021. Taddeucci ha tagliato il traguardo in 1h02’31"2, precedendo l’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, staccata di 2"1. Il podio è stato completato dall'altra azzurra Barbara Pozzobon, che ha conquistato la medaglia di bronzo.

Le parole dei medagliati azzurri

Al termine della sua straordinaria prova, Ginevra Taddeucci ha commentato: “Parigi continua a portarmi fortuna, spero di continuare così. Ho fatto più fatica del previsto, mi sentivo pesante e un po’ stanca dopo la 10 km di ieri. Cercavo il podio e non pensavo di vincere. È sempre bello salire sul podio assieme a delle compagne, siamo una squadra fortissima e molto lunga. Con Barbara ci conosciamo molto bene e in gara cerchiamo di aiutarci tanto”.

Anche Barbara Pozzobon, visibilmente emozionata per il terzo posto, ha espresso la sua soddisfazione: “Era un po’ di tempo che cercavo queste sensazioni e queste emozioni. Sono contenta di essere ripartita con un bronzo. Da quando hanno tolto la 25 km ho cercato di adattarmi a tutte le distanze, cerco di fare sempre il meglio mettendoci il cuore”.

Paltrinieri sul podio e gli altri risultati maschili

Nella gara maschile, il campione azzurro Gregorio Paltrinieri ha aggiunto un'altra medaglia di bronzo al palmarès italiano, chiudendo la prova in 55’44"7. La sua è stata una gara in rimonta, che lo ha visto protagonista soprattutto nell’ultimo tratto. L’oro è andato al tedesco Florian Wellbrock (55’40"2), che ha anch'egli realizzato il bis dopo il successo nella 10 km, mentre l’argento è stato conquistato dall’ungherese David Betlehem (55’42"6).

Paltrinieri ha scherzato dopo la gara: “Ieri avevo il numero quattro e sono arrivato quarto, oggi avevo il tre e sono arrivato terzo”. Ha poi aggiunto, analizzando la sua prestazione: “È stata una gara durissima, in mezzo ho fatto sempre tanta fatica. Sapevo di essere forte nell’ultimo tratto e poi ho visto che riprendevo Velly. Ieri ho commesso errori più da persona che da atleta. Sono dei momenti in cui perdo un po’ di fiducia e quei punti di riferimento per rimanere aggrappato alla gara. Me la posso ancora giocare”.

Buone prestazioni anche per gli altri atleti italiani nella 5 km maschile: Domenico Acerenza ha concluso al quinto posto con il tempo di 55’54"4, seguito da Marcello Guidi, sesto in 55’54"9.

Nella gara femminile, Noemi Cesarano ha ottenuto l’ottavo posto al suo debutto europeo, con il tempo di 1h03’04"2.

La doppietta di Ginevra Taddeucci conferma la solida tradizione italiana nella specialità, ripercorrendo i successi di atlete come Viola Valli e Rachele Bruni. Il podio femminile ha visto, oltre a Taddeucci e Pozzobon, l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, mentre tra le prime cinque si sono distinte anche una nuotatrice polacca e la francese Inès Delacroix, che ha chiuso quinta dopo una prova di grande carattere.