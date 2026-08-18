L’Arena Zagreb, nella capitale croata, è pronta ad accogliere i Campionati Europei maschili di ginnastica artistica 2026, un evento di rilievo che si terrà dal 19 al 23 agosto. La rassegna continentale, che vedrà sfidarsi atleti delle categorie junior e senior, presenta un calendario innovativo, culminando domenica con la finale a squadre senior, l’atto più atteso della manifestazione.

Le qualificazioni rivestono un’importanza cruciale per le squadre e i singoli ginnasti. Infatti, le migliori tredici squadre e i primi ventitré ginnasti all-around che non fanno parte di un team già qualificato, si assicureranno un posto ai prestigiosi Mondiali di Rotterdam 2026.

Questo rende ogni performance determinante fin dalle prime battute della competizione.

I protagonisti attesi e le assenze di rilievo

Tra i nomi di punta, spicca il campione olimpico 2024 al cavallo con maniglie, Rhys McClenaghan. L’atleta punta a conquistare il suo quarto titolo europeo, il primo dopo il suo rientro da un infortunio e un’operazione alla spalla, dimostrando la sua determinazione a tornare ai massimi livelli. La gara all-around si preannuncia particolarmente avvincente, con gli occhi puntati su Illia Kovtun. Dopo aver vinto l’argento alle parallele alle Olimpiadi 2024, Kovtun ha scelto di rappresentare la Croazia, il suo nuovo Paese, e si presenta come uno dei favoriti per il podio, sostenuto dal pubblico di casa.

Un altro talento da tenere d’occhio è Arseniy Dukhno, campione mondiale junior all-around 2025, che farà il suo debutto ai Campionati Europei. Le sue prestazioni nelle prove podio hanno già impressionato gli addetti ai lavori, lasciando presagire un esordio brillante. Purtroppo, la competizione vedrà un’assenza di rilievo: Adem Asil, due volte campione europeo all-around, si è ritirato sia da questo evento che dai prossimi Giochi del Mediterraneo, nonostante avesse preso parte alle prove podio.

Programma delle gare e come seguire l’evento

L’intenso programma inizia mercoledì 19 agosto con le qualificazioni senior, articolate in tre sessioni. La terza sessione, in particolare, si svolgerà dalle 17:45 alle 21:30 e vedrà in pedana nazioni di spicco come Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia, Finlandia, Gran Bretagna, Croazia, Slovenia, Austria, Germania, Polonia, Azerbaigian, Danimarca e Italia.

Sarà un momento cruciale per molti atleti che cercheranno di accedere alle finali individuali e a squadre. Il giovedì sarà dedicato alle qualificazioni junior, mentre le giornate di venerdì e sabato ospiteranno le finali di specialità individuali. La manifestazione si concluderà domenica con la finale all-around junior e la tanto attesa finale a squadre senior.

Per gli appassionati che desiderano seguire l’evento, le qualificazioni saranno disponibili in streaming su GymTV.online, con un costo di 20 euro per chi non ha già acquistato il pacchetto completo. Le finali senior, invece, godranno di una trasmissione gratuita su Eurovision Sport in numerosi Paesi, inclusi gli Stati Uniti. La copertura televisiva per altri Paesi europei dipenderà dagli accordi sui diritti nazionali.

Per rimanere aggiornati sui punteggi e i risultati in tempo reale, è possibile consultare la piattaforma SmartScoring. L’evento promette grande spettacolo e agonismo, offrendo la possibilità di seguire ogni fase in diretta.