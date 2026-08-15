I Campionati Europei di ginnastica artistica 2026 prendono il via a Zagabria, in Croazia, con le gare femminili in programma dal 13 al 16 agosto. L'evento, ospitato dall'Arena Zagreb, rappresenta un appuntamento cruciale non solo per l'assegnazione dei titoli continentali, ma anche come qualificazione diretta per i prossimi Campionati Mondiali 2026. La capitale croata accoglie per la prima volta questa prestigiosa competizione, che vedrà sfidarsi atlete sia della categoria senior che junior.

Il Palinsesto delle Gare Femminili all'Arena Zagreb

La manifestazione si articola su quattro intense giornate dedicate alla ginnastica femminile.

Il 13 agosto sarà interamente dedicato alle qualificazioni senior, che culmineranno con la decisione del concorso generale individuale, dalle 09:30 alle 21:05. Il giorno seguente, 14 agosto, sarà la volta delle qualificazioni junior, durante le quali verranno assegnati i primi titoli a squadre e quelli all-around per le giovani promesse, con inizio alle 10:00 e conclusione alle 20:00.

Il cuore dell'evento batterà il 15 agosto, giornata che si aprirà con la cerimonia d'apertura senior alle 14:15, per poi proseguire con le attesissime finali senior di specialità, previste dalle 15:00 alle 18:20. La conclusione della competizione femminile avverrà il 16 agosto, con un doppio appuntamento: al mattino, dalle 10:00 alle 13:20, si terranno le finali junior di specialità, mentre nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:20, l'attenzione sarà tutta sulla finale a squadre senior, che decreterà la nazione vincitrice.

Un Appuntamento Cruciale per i Mondiali 2026

L'importanza di questi Campionati Europei va oltre la mera conquista dei titoli continentali. L'evento di Zagabria, infatti, riveste un ruolo strategico in quanto costituisce una delle principali vie d'accesso per i Campionati Mondiali di ginnastica artistica 2026. Questa sezione femminile si inserisce in un contesto più ampio di due settimane dedicate alla ginnastica artistica, che includerà anche le competizioni maschili, programmate successivamente dal 19 al 23 agosto.

Informazioni Utili per Atleti e Appassionati

Per tutti gli interessati, siano essi atleti, tecnici o semplici appassionati, il sito ufficiale dell'evento rappresenta una risorsa completa.

Qui è possibile consultare il calendario dettagliato, l'elenco nominativo delle partecipanti, il piano di lavoro e l'ordine di gara. Sono inoltre disponibili informazioni logistiche e pratiche, inclusi i dettagli su come raggiungere l'Arena Zagreb e le opportunità di volontariato offerte dall'organizzazione.