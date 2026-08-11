Prende il via a Parigi l'attesissima edizione 2026 dei Campionati Europei di nuoto, un evento che promette grandi emozioni e vede l'Italia protagonista assoluta. La prestigiosa rassegna continentale, in programma dal 31 luglio al 16 agosto, si preannuncia come un appuntamento storico per la nazionale azzurra, pronta a schierare la sua rappresentativa più numerosa di sempre in una competizione internazionale fuori dai confini nazionali.

La forza della squadra azzurra: un record di presenze

La direzione tecnica della nazionale italiana ha ufficializzato la convocazione di ben 48 atleti, un numero che segna un vero e proprio record.

La delegazione è composta da 26 uomini e 22 donne, un equilibrio che riflette la profondità e la qualità del movimento natatorio italiano. Come sottolineato dal direttore tecnico Cesare Butini, si tratta della «rappresentativa più numerosa di sempre per un’edizione fuori dall’Italia», un dato che evidenzia le ambizioni e le aspettative riposte in questa squadra.

Tra i nomi di spicco che scenderanno in acqua per difendere i colori azzurri figurano atleti di calibro internazionale. Saranno presenti campioni affermati e giovani promesse, tra cui spiccano Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Sara Curtis e Benedetta Pilato. Un'attenzione particolare è rivolta a Gregorio Paltrinieri, la cui partecipazione è attesa anche nella gara dei 1500 stile libero, una delle competizioni più affascinanti e impegnative, che si svolgerà nelle acque iconiche della Senna.

Il calendario completo e le sedi di gara

I Campionati Europei di nuoto 2026 si articoleranno su diverse sedi, pensate per accogliere al meglio le varie discipline e garantire uno spettacolo indimenticabile. Le gare di nuoto artistico e i tuffi si terranno presso l'avveniristico Olympic Aquatic Centre, una struttura all'avanguardia che offrirà il palcoscenico ideale per le evoluzioni e le acrobazie degli atleti.

Le competizioni di nuoto in acque libere animeranno le suggestive acque della Senna, trasformando il cuore di Parigi in un percorso di gara unico. Queste sfide si svolgeranno in un periodo ben definito, dal 4 all’8 agosto, promettendo scenari mozzafiato e gare avvincenti. Successivamente, l'attenzione si sposterà nuovamente sull'Olympic Aquatic Centre per le gare di nuoto in vasca, che si disputeranno dal 10 al 16 agosto.

Il calendario dettagliato delle prove in vasca prevede un'intensa programmazione quotidiana: le batterie di qualificazione si terranno nelle sessioni mattutine, mentre le semifinali e le attesissime finali si svolgeranno nel pomeriggio, culminando con l'assegnazione delle medaglie e la celebrazione dei nuovi campioni europei in un'atmosfera di grande festa e competizione.