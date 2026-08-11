La capitale francese, Parigi, è il palcoscenico degli Europei di nuoto, una rassegna continentale che prosegue con gare in vasca lunga e in acque libere. L'evento, in corso dal 31 luglio al 16 agosto, vede impegnati atleti di alto livello in diverse discipline, tra cui nuoto in piscina, tuffi, nuoto artistico e fondo. Questa edizione parigina promette conferme da parte dei grandi nomi e l'emergere di nuovi talenti.

Il programma delle competizioni a Parigi

Le gare di nuoto in vasca lunga si tengono dal 10 al 16 agosto. Le prove di nuoto in acque libere si sono svolte nella Senna dal 4 all’8 agosto, con partenza dal Pont de Grenelle.

Tra i protagonisti attesi per le acque libere, l'olimpionico Gregorio Paltrinieri ha gareggiato con Marcello Guidi e Andrea Filadelli per la prova maschile. Per quella femminile, le atlete in evidenza sono state Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton.

Gli azzurri in gara: esordi e prestazioni

Il 31 luglio ha segnato l'avvio delle competizioni di tuffi e nuoto artistico al Centre Aquatique Olympique di Parigi. Tra gli azzurri in gara, la campionessa europea Chiara Pellacani ha partecipato ai tuffi. Nel nuoto artistico, la nuotatrice Lucrezia Ruggiero, già campionessa europea nel doppio a Funchal 2025, è scesa in vasca per i suoi primi impegni in questa rassegna continentale.

La trentottesima edizione degli Europei di nuoto

Gli Europei di nuoto 2026 rappresentano la trentottesima edizione della manifestazione, ospitata a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il programma completo è stato reso noto in anticipo, confermando le date e le sedi delle diverse discipline. Il nuoto in acque libere, in particolare, si è svolto nella Senna dal 4 all’8 agosto, con gare partite dal Pont de Grenelle. Questa edizione celebra l'eccellenza e la passione per il nuoto in tutte le sue forme.