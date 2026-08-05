Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 5 chilometri di fondo agli Europei di nuoto. La competizione del 5 agosto 2026 si è rivelata particolarmente impegnativa, commentata dall'azzurro con fatica e soddisfazione.

"È stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa", ha dichiarato Paltrinieri. L'azzurro ha ammesso errori commessi il giorno precedente: "Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti", ha aggiunto, superando una fase di smarrimento con determinazione.

La reazione di Paltrinieri e gli obiettivi futuri

Nonostante le incertezze iniziali, Paltrinieri ha dimostrato notevole capacità di reazione. "Oggi ho cercato di resistere e ho portato a casa un risultato migliore", ha affermato. L'atleta ha poi condiviso il suo impatto: "Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora". Queste parole sottolineano la sua passione e il suo ruolo di ispirazione, con le "risposte in vista di Los Angeles" che indicano una preparazione mirata e fiducia crescente per i prossimi impegni.

Il podio e il panorama europeo del nuoto di fondo

La gara dei 5 chilometri di fondo ha visto trionfare il tedesco Florian Wellbrock, oro anche nella 10 chilometri del giorno precedente, confermando la sua supremazia.

La medaglia d'argento è stata conquistata dall'ungherese Bethleem, mentre Gregorio Paltrinieri ha completato il podio con il bronzo. Al quarto posto si è classificato il francese Sacha Velly, dimostrando l'alto livello competitivo.

La prossima sfida agli Europei di nuoto sarà la 3 chilometri knockout, venerdì. Questi risultati evidenziano la forza degli atleti a livello continentale e l'emozione che caratterizza il nuoto di fondo internazionale.