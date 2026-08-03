Chiara Pellacani si è affermata protagonista assoluta agli Europei di nuoto di Parigi, conquistando una doppietta d'oro nei tuffi nella stessa intensa giornata. L'atleta romana, 24 anni, ha brillato sia nel trampolino da un metro individuale sia nel sincro misto da tre metri, al fianco di Matteo Santoro. Questi successi portano a tre gli ori vinti da Pellacani in questa edizione del campionato.

Nella competizione individuale, Pellacani ha dominato con un punteggio di 298.90, superando la svizzera Michelle Luisa Heimberg (258.80) e la britannica Desharne Bent-Ashmeil (254.35).

L'altra azzurra in gara, Elisa Pizzini, ha concluso al quinto posto, penalizzata da un ultimo tuffo non impeccabile che le ha precluso il podio. Solo due ore prima, la campionessa aveva già trionfato nel sincro misto da tre metri. Insieme a Matteo Santoro, con cui detiene il titolo di campioni del mondo in carica nella specialità, la coppia ha chiuso con 305.85 punti, distanziando i russi Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina (286.17) e i tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel (284.19). Una gara condotta magistralmente dagli italiani, in controllo dal primo all'ultimo tuffo.

Argento per Pelati e Ruggiero nel Duo Tecnico Misto Artistico

La giornata trionfale per l'Italia è stata arricchita dall'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico misto artistico.

I due atleti hanno totalizzato 229.0092 punti, sfiorando l'oro andato ai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, che hanno prevalso grazie a un coefficiente di difficoltà superiore. Sul terzo gradino del podio sono saliti i russi Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov con 215.9201 punti. Pelati e Ruggiero, già bronzo mondiale a Singapore 2025, hanno così migliorato la loro performance rispetto al bronzo continentale ottenuto a Funchal 2025.

Il direttore tecnico Patrizia Giallombardo ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della coppia: “Sono veramente soddisfatta. Lucrezia e Filippo si sono superati. Sono stati meravigliosi nuotando un esercizio impeccabile. Sono molto contenta.

Peccato soltanto di avere un DD leggermente più basso rispetto agli inglesi, però loro hanno montato bene e quando gli atleti nuotano bene non si può che essere felici e fargli i complimenti. Stanno crescendo ed oggi hanno mostrato le loro potenzialità; infatti l’amarezza di ieri era dettata dal vedere che non avevano dato il 100% di quello che sanno fare. Oggi ci sono riusciti. Loro sono questi.”

L'Oro nel Team Event: un Precedente Successo Italiano

Il brillante percorso di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi si inserisce in una recente e solida tradizione di successi per l'Italia nel mondo dei tuffi. In una precedente edizione della manifestazione, un quartetto azzurro composto da Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria, Eduard Timbretti Gugiu e la stessa Pellacani aveva già conquistato l'oro nel team event.

In quell'occasione, la squadra aveva totalizzato 402.55 punti, superando le formazioni di Ucraina e Gran Bretagna. Questo risultato conferma la costante competitività e la profondità della squadra italiana nelle competizioni internazionali di tuffi.