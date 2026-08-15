I Campionati Europei di ginnastica artistica 2026, validi come qualificazione per i Mondiali 2026, sono iniziati all’Arena Zagreb di Zagabria, Croazia. Le gare femminili senior e junior si sono svolte dal 13 al 16 agosto.

All-around Senior: Melnikova conquista l'oro

Nel concorso individuale all-around senior, la russa Angelina Melnikova ha trionfato con 55,932. Argento per la connazionale Anna Kalmykova (54,632), bronzo per la francese Elena Colas (53,966). La top 12 include: Liudmila Roshchina (Russia, 53,866), Naomi Visser (Paesi Bassi, 53,299), Alba Petisco (Spagna, 53,198), July Marano (Italia, 53,033), Abigail Martin (Gran Bretagna, 53,032), Ruby Evans (Gran Bretagna, 52,832), Giulia Perotti (Italia, 52,165), Anthea Sisio (Italia, 51,766), Lena Bickel (Svizzera, 51,732).

Juniores: Russia leader a squadre e individuale

Le competizioni juniores femminili hanno visto la Russia dominare. Nel concorso a squadre, la Russia ha vinto con 158,629, seguita da Italia (153,762), Francia (153,129), Gran Bretagna (148,462) e Belgio (147,563).

Nell'all-around individuale juniores, la russa Aleksandra Andrianova ha conquistato l'oro con 53,565. Argento per la connazionale Polina Dmitrieva (53,165), bronzo per l'italiana Clarissa Rinaldi (52,698). La top 12 comprende: Lucia Piliarova (Slovacchia, 50,498), Martina Bozzola (Italia, 50,132), Caly Chayani (Francia, 49,832), Helena Finc (Gran Bretagna, 49,598), Chloe Jurado (Francia, 49,565), Alena Zhykharava (Bielorussia, 49,199), Ophir Shmuely (Israele, 49,099), Siria Forestiero (Italia, 48,699), Luna Zimmermann (Germania, 48,632).

Programma dei Campionati Europei

I Campionati Europei 2026 proseguiranno a Zagabria fino al 23 agosto, con le gare maschili senior e junior dal 19 al 23 agosto.