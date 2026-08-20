Inizia l’avventura della Nazionale italiana di pallavolo femminile ai Campionati Europei 2026. Le azzurre sono attese venerdì 21 agosto dall’esordio nella rassegna continentale contro la Croazia, con la gara in programma alle ore 16.00 allo Scandinavium di Göteborg, in Svezia. L’Italia, inserita nella Pool D, si prepara così ad affrontare il primo appuntamento di un torneo che rappresenta uno degli impegni principali della stagione internazionale. Per la Nazionale femminile sarà inoltre la 28ª partecipazione ai Campionati Europei. Il match tra Italia e Croazia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai2 e in diretta streaming gratuita su RaiPlay, mentre sarà disponibile anche in abbonamento su Sky Sport, NOW, DAZN ed Eurovolley.tv.

I precedenti con la Croazia

Quello con la Croazia sarà un confronto con numerosi precedenti. Le due Nazionali si sono affrontate complessivamente 34 volte, con un bilancio favorevole all’Italia, che ha ottenuto 23 vittorie a fronte di 11 sconfitte. Limitando il dato ai Campionati Europei, le azzurre hanno vinto sette dei dieci confronti disputati contro le croate, compresi gli ultimi sei. Il dato più significativo riguarda però la serie aperta nei match ufficiali: l’Italia ha infatti vinto gli ultimi quindici incontri contro la Croazia, dopo le due sconfitte subite nelle qualificazioni olimpiche del 2000. Da allora la Nazionale italiana ha superato le croate in diverse competizioni, dagli Europei ai Campionati Mondiali, passando per la Volleyball Nations League, le qualificazioni al World Grand Prix e i Giochi del Mediterraneo.

Il possibile sestetto azzurro

Per la sfida inaugurale il commissario tecnico Julio Velasco potrebbe affidarsi a un sestetto formato da Alessia Orro in palleggio e Paola Egonu nel ruolo di opposto, con la possibilità di utilizzare Ekaterina Antropova in combinazione con una tra Myriam Sylla e Stella Nervini nel reparto delle schiacciatrici. Al centro dovrebbero partire Anna Danesi e Sarah Fahr, mentre Eleonora Fersino è indicata nel ruolo di libero. L’Italia arriva al debutto con l’obiettivo di iniziare nel modo migliore il proprio percorso nella Pool D, in una fase iniziale che sarà importante per definire il cammino delle azzurre nella rassegna continentale.