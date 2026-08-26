Sarà la Francia l’ultima avversaria dell’Italia nella prima fase degli Europei 2026. Oggi, mercoledì 26 agosto, alle ore 16.00, la Nazionale affronterà le transalpine con il primo posto della Pool D ancora da definire. La squadra azzurra ha già ottenuto il passaggio agli ottavi di finale, ma il confronto rappresenta un passaggio significativo per completare il girone e affrontare la fase successiva con ulteriori certezze. Dopo quattro partite, l’Italia guida la classifica con 12 punti, mentre la Francia segue con tre vittorie e 9 punti. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-0 (25-19, 25-18, 25-20) sulla Slovacchia, risultato che ha confermato la continuità mostrata dall'inizio del torneo.

La partita tra Italia e Francia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay, in abbonamento su Sky Sport, NOW, DAZN ed Eurovolley Tv.

Sfida diretta per il primato

La partita di Göteborg metterà di fronte due formazioni che hanno costruito il loro percorso soprattutto sulla regolarità. L’Italia non ha ancora perso un set nelle quattro gare disputate e anche la Francia si presenta senza sconfitte e senza parziali ceduti. La sfida potrà quindi rappresentare un confronto diretto tra due squadre che hanno fin qui interpretato con efficacia la fase iniziale della competizione. Per il gruppo di Velasco sarà anche l'ultimo test prima degli ottavi di finale, quando il torneo cambierà formato e non sarà più possibile rimediare a una sconfitta.

Dopo la gara dell'Italia, il programma della Pool D proseguirà giovedì 27 agosto con Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19, incontri che completeranno il quadro della classifica e stabiliranno definitivamente gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta.

Il confronto con la Francia

Il confronto tra Italia e Francia porta con sé una storia ricca di incontri, anche se il bilancio generale è nettamente favorevole alle azzurre. Nei 57 match ufficiali giocati finora, l’Italia ha raccolto 45 successi, lasciando alle francesi 12 vittorie. Agli Europei il cammino delle due Nazionali si è incrociato otto volte e in tutte le occasioni è stata la formazione italiana a prevalere.

L'ultimo precedente nella competizione risale all'edizione del 2023, nei quarti di finale disputati a Firenze, quando l’Italia vinse 3-0. In quell’incontro Antropova chiuse come migliore realizzatrice azzurra con 14 punti, davanti ai 13 di Pietrini, mentre Gicquel fu la più produttiva della Francia con 12. Il match di Göteborg, tuttavia, avrà un significato legato soprattutto al presente: l’Italia cercherà di chiudere la Pool D al comando e di conservare il ritmo acquisito nelle prime giornate, mentre la Francia proverà a mettere alla prova la serie positiva delle azzurre e a migliorare la propria posizione prima degli ottavi.