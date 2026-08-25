Dopo la giornata di riposo, la Nazionale italiana di pallavolo femminile è pronta a riprendere il proprio cammino ai Campionati Europei 2026. Oggi, martedì 25 agosto, alle ore 16.00, le azzurre guidate dal commissario tecnico Julio Velasco affronteranno la Slovacchia allo Scandinavium di Göteborg. Per entrambe le formazioni sarà il quarto appuntamento della Pool D, in una fase del torneo che comincia ad avvicinarsi alla conclusione. L’Italia si presenta alla sfida dopo un percorso finora senza battute d’arresto e con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta già conquistata.

Il match tra Italia e Slovacchia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai2 e in diretta streaming gratuita su RaiPlay, mentre sarà disponibile anche in abbonamento su Sky Sport, NOW, DAZN ed Eurovolley.tv.

La situazione nel girone

Il successo per 3-0 ottenuto contro la Svezia ha infatti garantito all’Italia il passaggio del turno con due gare di anticipo rispetto alla conclusione della fase a gironi. Le azzurre hanno vinto tutte e tre le partite disputate senza concedere set alle avversarie, costruendo un percorso regolare nelle prime giornate della manifestazione. Dopo l’impegno contro la Slovacchia, la Nazionale italiana affronterà la Francia nell’ultima gara della Pool D, con l’obiettivo di mantenere continuità e arrivare alla fase a eliminazione diretta nelle migliori condizioni.

Situazione diversa per la Slovacchia, che conserva la possibilità di rientrare tra le prime quattro del raggruppamento e conquistare così la qualificazione agli ottavi, rendendo la partita con l’Italia importante anche per la sua posizione in classifica.

I precedenti con la Slovacchia

I precedenti tra le due Nazionali sono cinque e tutti favorevoli all’Italia. Due confronti sono andati in scena ai Campionati Europei: negli ottavi di finale dell’edizione 2019, disputata a Bratislava, le azzurre si imposero per 3-0, mentre nella fase a gironi dell’Europeo 2021, a Zara, il successo arrivò con il punteggio di 3-1. Le altre tre sfide ufficiali di questo secolo si sono concluse tutte in tre set a favore dell’Italia: due erano valide per le qualificazioni agli Europei del 2004, mentre l’ultima risale alla fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025 in Thailandia. Il nuovo confronto offrirà quindi alle azzurre l’occasione per proseguire una serie positiva, mantenendo l’attenzione sulla preparazione della fase decisiva del torneo.