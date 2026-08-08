Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista agli Europei di nuoto a Parigi, un risultato che lo ha reso felice pur con un velo di rammarico personale. Subito dopo la premiazione, il campione italiano ha commentato la sua prestazione: "Quasi ci eravamo (per l'oro, ndr), sono contento comunque di questo argento, è stata una bella staffetta, ci siamo divertiti. Ho fatto un po' fatica in fondo e non sono riuscito a passare il tedesco".

L'atleta azzurro ha poi aggiunto una riflessione più profonda sul suo percorso: "Vado via però con un po' di rammarico perché non ho fatto quello che potevo fare.

Non farò la vasca che non l'ho preparata. Penso che ci rivedremo l'anno prossimo. Non sono contento di come sia andato il campionato per me, ho fatto errori che non potevo fare". Queste parole evidenziano la sua costante ricerca della perfezione e la volontà di superare gli ostacoli futuri.

Un'insolita premonizione prima della gara

Prima di scendere in acqua, Paltrinieri ha condiviso con i compagni di squadra un episodio singolare. "Ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente a Padre Pio mi ha avvicinato sull'aereo che mi portava a Parigi e mi ha anticipato che avrei vinto due medaglie e così è stato, ci ha preso", ha raccontato il nuotatore, sottolineando come la curiosa previsione si sia poi avverata, aggiungendo un tocco di mistero alla sua esperienza parigina.

Trionfo in acque libere: la staffetta di Golfo Aranci

Oltre ai successi in piscina, Paltrinieri si è recentemente distinto anche nel circuito della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. In una tappa svoltasi a Golfo Aranci, il campione ha trascinato la staffetta mista italiana alla vittoria in una gara complessa. L'Italia 1, composta da Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri, ha chiuso con il tempo di 1h05’04″6, precedendo di poco Francia e Australia.

Decisivo è stato l'ultimo cambio, dove Paltrinieri ha firmato una rimonta straordinaria, recuperando ben undici secondi nell'ultima frazione e superando il francese Marc-Antoine Olivier proprio nel finale, nonostante lo sprint non sia tradizionalmente la sua specialità.

La competizione, con dodici nazioni al via, si è svolta in condizioni ambientali impegnative: acqua fredda e vento di grecale hanno reso obbligatorio l'uso della muta per tutti i quattro giri da 1500 metri.

Dopo un avvio in cui l'Italia 1 ha accusato un ritardo significativo, con Berton in difficoltà e Taddeucci che ha gestito una frazione complicata in condizioni fisiche precarie, la svolta è arrivata nella terza frazione grazie a un solido Filadelli. Al cambio decisivo, Paltrinieri è partito con undici secondi di ritardo da Olivier, ma ha impiegato appena cinquecento metri per colmare il gap e superare il francese con un'accelerazione irresistibile, assicurando all'Italia una vittoria di prestigio.

Alle spalle del podio, si è classificata quarta l'Italia 2 – formata da Elena Tortora, Alessia Ossoli, Marcello Guidi e Ivan Giovannoni – che ha concluso in 1h05’14″8. La prova complessiva del quartetto è stata buona, seppur Giovannoni non sia riuscito a esprimere il consueto spunto veloce nel finale. Il programma della giornata a Golfo Aranci prevedeva anche le 3 Km Knockout Sprint, in cui Paltrinieri avrebbe cercato di confermare il podio conquistato una settimana prima a Ibiza, dove aveva chiuso secondo.

Il percorso di Gregorio Paltrinieri, tra le sfide in piscina e le imprese nelle acque libere, continua a essere un esempio di determinazione e eccellenza, segnato da risultati di rilievo e una costante voglia di superare i propri limiti, sia a livello individuale che di squadra.