Si avvicina il debutto delle azzurre agli Europei 2026 di pallavolo femminile. La massima rassegna continentale andrà in scena da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre e sarà un’edizione diffusa. Infatti saranno quattro i paesi co-organizzatori della manifestazione, ovvero Turchia, che ospiterà tra l’altro semifinali e finali, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia. Sarà quest’ultima la sede delle partite dell’Italia, che infatti è stata sorteggiata nella Pool D, che si disputerà a Goteborg. Una manifestazione che avrà anche una doppia valenza, visto che oltre al titolo europeo sarà assegnato anche il primo pass di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le nostre portacolori proveranno a essere ancora protagoniste e tornare sul gradino più alto del podio, dopo il bronzo ottenuto in Nations League.

Il programma delle partite dell’Italia

La nazionale italiana inizierà il proprio percorso agli Europei 2026 di pallavolo femminile venerdì 21 agosto alle ore alle ore 16.00 contro la Croazia. Il giorno dopo si tornerà subito in campo contro il Montenegro, sfida in programma sabato 22 agosto alle ore 15.00. La tre giorni di gare proseguirà domenica 23 agosto alle ore 18.00 contro le padrone di casa della Svezia. Seguirà un giorno di riposo per le azzurre, che torneranno in campo martedì 25 agosto alle ore 16.00 contro la Slovacchia, mentre l’ultimo match del girone sarà contro la Francia mercoledì 26 agosto alle ore 16.00.

Successivamente, nel caso di qualificazione, le azzurre giocherebbero in Repubblica Ceca gli ottavi di finale il 30 e 31 agosto e i quarti il 2 settembre, poi si andrebbe in Turchia per semifinali e finali, in programma rispettivamente il 5 e 6 settembre. Tutte le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e streaming in chiaro sui canali Rai, oltre che in abbonamento su Sky Sport. Le due emittenti trasmetteranno anche una selezione degli altri match più importanti, mentre la copertura completa dell’evento sarà in streaming in abbonamento su Euro Volley Tv.

Le azzurre convocate per gli Europei

Il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato le quattordici convocate che prenderanno parte ai Campionati Europei, confermando tutte le big della Nations League.

L’unica assenza di rilievo è rappresentata da Loveth Omoruyi, costretta a rinunciare a causa dell’infortunio subito nel torneo di amichevole in Polonia. Come Palleggiatrici ci sarà Alessia Orro assieme a Carlotta Cambi, nelle Schiacciatrici vedremo Ekaterina Antropova, Myriam Sylla, Stella Nervini e Gaia Giovannini. Tra le Centrali troviamo la capitana Anna Danesi, assieme a Sarah Fahr, Linda Nwakalor e Denise Meli. Come Opposti vedremo Paola Egonu e Merit Adigwe, mentre come Liberi ci saranno Eleonora Fersino e Ilaria Spirito. Una squadra solida che punterà a lasciare nuovamente il segno.