Gli Atlanta Falcons si trovano ad affrontare una situazione imprevista che complica ulteriormente la prima stagione di Kevin Stefanski alla guida della squadra. La formazione è stata colpita da due dure assenze nel reparto di pass rush, creando una necessità urgente di riorganizzazione difensiva.

La notizia più recente riguarda James Pearce Jr., sospeso per otto partite a causa di una violazione della politica di condotta personale della NFL. Questa sanzione si aggiunge all’infortunio di Jalon Walker, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore ed è stato inserito nella lista degli infortunati per l’intera stagione 2026.

Entrambi i giocatori, scelti nel draft del 2025 (Walker come 15ª scelta e Pearce come 26ª), erano considerati elementi chiave per la difesa, e la loro contemporanea indisponibilità rappresenta un colpo significativo per le ambizioni dei Falcons.

Opzione 1: Lo scambio per Kayvon Thibodeaux

Una delle soluzioni più discusse per i Falcons è l’acquisizione di Kayvon Thibodeaux, l’edge rusher dei New York Giants. Questa mossa è vista come una soluzione a breve termine ma potenzialmente molto efficace. Thibodeaux, che si trova in un anno di contratto, avrebbe forti motivazioni per dimostrare il suo valore, offrendo la produzione di pass rush che Atlanta necessita urgentemente. I Giants hanno mostrato segnali di apertura a una possibile trade per Thibodeaux, e il suo costo non dovrebbe superare una scelta del quarto giro del draft.

Considerando che Walker sarà assente per l'intera stagione, valutare un potenziale free agent come Thibodeaux potrebbe essere una mossa intelligente per i Falcons.

Opzione 2: Le risorse interne

Il roster di Atlanta include già Samson Ebukam e Azeez Ojulari, entrambi firmati durante la recente offseason. Tuttavia, il loro rendimento recente solleva interrogativi sulla loro capacità di colmare il vuoto lasciato da Pearce e Walker. Ojulari ha registrato solo due sack in quattordici partite con gli Eagles nella scorsa stagione, mentre Ebukam ha partecipato a sole tre partite con gli Indianapolis Colts. Sebbene siano presenti, la loro produzione non sembra sufficiente a garantire il livello di pressione sui quarterback che i Falcons avevano previsto con i due giovani talenti.

Opzione 3: La ricerca di rinforzi immediati

Anche se un "grande colpo" sul mercato potrebbe non essere indispensabile, i Falcons devono comunque agire rapidamente per trovare rinforzi immediati. L'obiettivo è coprire le assenze, almeno fino al rientro di Pearce. Ciò implica la necessità di esplorare attivamente il mercato, sia attraverso potenziali scambi che tramite la free agency, per assicurarsi che la difesa rimanga competitiva. La situazione richiede una valutazione attenta delle opzioni disponibili per garantire che la squadra possa mantenere un adeguato livello di pressione sui quarterback avversari.

L'interesse per Kayvon Thibodeaux sembra essere concreto. Atlanta è stata indicata come una possibile destinazione per l'edge rusher dei Giants.

La valutazione per un eventuale scambio si aggira tra una scelta del quarto e del secondo giro del draft, rendendo questa opzione un'alternativa seriamente considerata per rafforzare il reparto di pass rush in maniera tempestiva.