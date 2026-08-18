La International Tennis Hall of Fame si prepara ad accogliere due nuove icone del tennis mondiale: Roger Federer e Mary Carillo. La cerimonia di induzione, fissata per sabato 29 agosto 2026 a Newport, promette di essere un evento memorabile, con la partecipazione di circa trenta membri illustri della Hall of Fame, pronti a celebrare la prestigiosa Classe del 2026.

L'attesa per l'ingresso di Federer, vincitore di venti titoli del Grande Slam, sarà preceduta da un emozionante ritorno sui campi in erba. Venerdì 28 agosto, il giorno prima della cerimonia, il campione svizzero sarà protagonista di una speciale esibizione nell'ambito dell'Hall of Fame Celebrity Pro Classic.

Al suo fianco, una costellazione di leggende: i fratelli Bob e Mike Bryan, John McEnroe, Stefan Edberg, Lleyton Hewitt, Arantxa Sanchez Vicario, Martina Navratilova e Gabriela Sabatini.

L'esibizione si arricchirà ulteriormente con la presenza di Garbiñe Muguruza, due volte campionessa Major, che si unirà al presentatore televisivo Joey Graziadei e al comico ed ex tennista professionista Michael Kosta per i match di doppio, offrendo un mix unico di talento sportivo e intrattenimento.

Un weekend di stelle e celebrazioni

Il prestigioso weekend prenderà il via con un tocco glamour: la campionessa olimpica di sci alpino Lindsay Vonn avrà l'onore di sedere sulla sedia dell'arbitro per la partita inaugurale.

Il programma delle celebrazioni includerà anche l'esclusivo "Courting Fashion event" nella serata di giovedì e la tradizionale sfilata sul red carpet prima della cerimonia ufficiale di sabato, momenti che vedranno protagonisti numerosi Hall of Famers.

La cerimonia di induzione, che avrà inizio alle 18:30 ora locale, sarà magistralmente condotta da Tom Rinaldi di FOX Sports. Negli Stati Uniti, Tennis Channel garantirà la copertura esclusiva, con il veterano analista Brett Haber a dare il via alle celebrazioni.

Copertura globale e il tocco spagnolo

L'evento godrà di una vasta copertura internazionale, grazie a una rete di partner televisivi che include Sky Sports e NOW TV (Regno Unito), beIN SPORTS (Francia), Stan Sport (Australia), SuperTennis TV (Italia) e BB Tennis (Russia e Bielorussia).

Tennis Channel estenderà inoltre la sua trasmissione in diretta a numerosi altri paesi, tra cui Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, India e Messico.

La Spagna sarà particolarmente ben rappresentata. Oltre alla già citata Arantxa Sanchez Vicario, vincitrice di quattro titoli Slam e partecipante all'esibizione, anche Garbiñe Muguruza, campionessa di Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017, sarà tra gli ospiti d'onore e scenderà in campo nei doppi. Gli appassionati spagnoli potranno seguire l'evento attraverso Tennis Channel e piattaforme come Tivify, assicurando una visione completa di questo storico appuntamento.

Questo weekend a Newport si preannuncia come un'occasione imperdibile per celebrare la grandezza del tennis, onorando il passato e il presente di questo sport attraverso le figure di Roger Federer e Mary Carillo, circondati da un parterre di leggende e un pubblico entusiasta.