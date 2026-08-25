La campionessa valdostana era riuscita a tornare in gara ai Giochi di Milano-Cortina 2026, conquistando due medaglie d'oro. Di recente aveva ripreso gli allenamenti in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo.

L'infortunio e il recupero

Federica Brignone paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile 2025 in Val di Fassa, durante i campionati italiani assoluti. L'incidente le aveva provocato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Nonostante la gravità dell'infortunio, la campionessa di sci valdostana era riuscita, con un recupero straordinario, a partecipare ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Due ori a Milano-Cortina

Alle Olimpiadi, Brignone è stata protagonista di un ritorno ai massimi livelli, conquistando due medaglie d'oro: una nel SuperG e una nel gigante.

Di recente la sciatrice era tornata ad allenarsi, iniziando la preparazione in vista della prossima stagione di Coppa del Mondo.