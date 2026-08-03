La FIFA ha annunciato il ritiro del progetto di creare una società commerciale, denominata FIFA Forward Enterprise. L'iniziativa prevedeva la cessione del venti per cento dei diritti economici dei Mondiali a investitori privati, suscitando forte opposizione. UEFA, AFC e CONCACAF avevano minacciato il boicottaggio delle competizioni FIFA. Il presidente Gianni Infantino ha dichiarato che, dopo aver ascoltato le opinioni, “questa proposta non proseguirà”.

Dettagli del Progetto e Obiettivi Iniziali

Il progetto ritirato prevedeva la costituzione di una filiale commerciale valutata circa venti miliardi di dollari.

L'intenzione era cedere il venti per cento del capitale a fondi di investimento, tra cui Thrive Capital, legato alla famiglia Kushner. L'obiettivo dichiarato era rafforzare le associazioni membro della FIFA, ma l'opposizione unanime delle principali confederazioni ha portato al suo annullamento.

La Ferma Opposizione delle Confederazioni

La UEFA ha guidato la reazione, definendo il piano una "linea rossa" da non superare. L'organizzazione europea aveva annunciato che le sue 55 federazioni non avrebbero partecipato alle competizioni FIFA in caso di prosecuzione del progetto. Anche AFC e CONCACAF si sono schierate apertamente contro l'iniziativa. La Conmebol ha espresso un sostegno più tiepido. Il Real Madrid ha ringraziato UEFA e le altre istituzioni per aver difeso il "modello sportivo".

Infantino ha ammesso che il progetto ha creato divisioni e ha promesso di riunire le parti interessate nei prossimi giorni.

Le Critiche e l'Impatto sulla Governance del Calcio

L'iniziativa era stata percepita come un tentativo di privatizzare il cuore del calcio mondiale, generando critiche non solo dalle confederazioni ma anche da governi e leghe professionistiche. L'idea di cedere una parte dei diritti del Mondiale a investitori privati è stata vista come una minaccia alla governance e all'integrità del torneo. Questa reazione ha evidenziato l'importanza di mantenere il controllo delle competizioni nelle mani delle istituzioni sportive tradizionali.